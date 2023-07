09.07.2023 Silna Biało – Czerwona

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W niedzielę (9 lipca br.) w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej szef MON poinformował o programie tegorocznych uroczystości Święta Wojska Polskiego.

– Będą Patrioty, będą również pojazdy minowania narzutowego BAOBAB – też produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli chodzi o siły powietrzne będą śmigłowce zamówione zarówno w Mielcu – Black Hawki i w Świdniku z rodziny AW. Będą samoloty FA 50 z biało czerwoną szachownicą. Będą również samoloty sił sojuszniczych. W ogóle w naszej defiladzie uczestniczyć będą żołnierze Wojska Polskiego oczywiście, ale także żołnierze z sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ruminii i Chorwacji. Serdecznie wszystkich zapraszam zarówno na pikniki, jak i samą defiladę. Będzie to okazja, że by zapoznać się z wyszkoleniem żołnierzy Wojska Polskiego, z nowoczesnym sprzętem. Będzie to również okazja do tego, aby skosztować żołnierskiej grochówki. Będzie to także okazja, żeby przystąpić do Wojska Polskiego

– mówił minister M. Błaszczak.

Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, m.in. FA 50, F-16 i bezzałogowce.

– 15 sierpnia i wszystkie towarzyszące pikniki będą pokazem siły jedności, tego wszystkiego co dzieje się przy granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to ważne wydarzenie dla nas wszystkich pokazujące, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Pokazujące, że żołnierze Wojska Polskiego są świetnie wyszkoleni, że dysponują nowoczesną bronią. Sądzę, że pokaz Abramsów, czołgów K2, armatohaubic K9, Bayraktarów udowodni, że Wojsko Polskie jest nowocześnie uzbrojone. Dodam do tego także Patrioty i zestawy Małej Narwi. To są wszystko przykłady tego, jak dynamicznie wzmacniane jest Wojsko Polskie. To są przykłady jak władze Polski dbają o to, żeby Polska była bezpieczna. Zachęcam wszystkich, żeby przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w defiladzie, żeby obserwować żołnierzy. Następnie, żeby uczestniczyć w piknikach, w 70 miejscowościach w całej Polsce

– zaznaczył szef MON.

W tym szczególnym czasie zapraszamy do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Będziemy zarówno w małych miejscowościach jak i dużych miastach po to, aby każdy mógł wspólnie z żołnierzami świętować zwycięstwo z 1920 roku oraz towarzyszyć żołnierzom w dniu ich święta.

Dlatego na terenie całego kraju odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego.

OSI MIL