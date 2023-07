08.07.2023 Zobacz wielką defiladę SILNA BIAŁO-CZERWONA w Święto Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem SILNA BIAŁO-CZERWONA. Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie.

Podczas defilady żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach:

• K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji • KRAB samobieżna 155 mm armatohaubice produkowane w Polsce • Bayraktar TB2 – nowoczesny dron, sprawdzony w boju • RAK- moździerz samobieżny kalib ru 120 mm• K9 Thunder – precyzyjna i skuteczna koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym • ROSOMAK –kołowy transportador opancerzony krajowej produkcji• M1A1 Abrams –zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego, najbezpieczniejszy dla załogi czołg świata • HIMARS – najnowocześniejsza wyrzutnia rakietowa • ŻMIJA –lekkie pojazdy wykorzystywane przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych • System PATRIOT – skuteczny zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu • BWP Borsuk – najnowszy polski bojowy wóz piechoty • BAOBAB-K – nowoczesny i zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego

Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, m.in. FA 50, F-16 y bezzałogowce.

W tym szczególnym czasie zapraszamy do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Będziemy zarówno w małych miejscowościach jak i dużych miastach po to, aby każdy mógł wspólnie z żołnierzami świętować zwycięstwo z 1920 roku oraz towarzyszyć żołnierzom w dniu ich ś więta.

Dlatego na terenie całego kraju odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Wyjątkową atmosferę zagwarantuje obecność żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Klimatyczna wojskowa muzyka oraz specjalnie przygotowane atrakcje dla wszystkich grup wiekowych to tylko wstęp do pokazania tego co w wojsku najlepsze.

Na uczestników czekają m.in. pokazy sprzętu i wyszkolenia żołnierzy, koncerty orkiestr wojskowych, gry i zabawy dla najmłodszych. Na piknikach nie zabraknie również punktów rekrutacyjnych, w których zainteresowani będą mogli porozmawiać z rekruterami i dowiedzieć się, jak atrakcyjna jest służba w Wojsku Polskim.

Zapraszamy do wspólnego świętowania! Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych.

