08.07.2023 Pełnomocnik Rządu ds. Odszkodowań skierował listy w sprawie reparacji wojennych do ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE i NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pełnomocnik Rządu ds. Odszkodowań skierował listy w sprawie reparacji wojennych do ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE i NATO08.07.2023

Sekretarz stanu do spraw polityki europejskiej w MSZ, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 Arkadiusz Mularczyk wystosował 7 lipca br. listy do ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO i UE oraz do Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepa Borella

W listach wiceminister Mularczyk zwraca uwagę na nieuregulowany problem odszkodowań za zbrodnie niemieckie i podkreśla, że ​​przyznane na Konferencji Poczdamskiej reparacje nie zostały nigdy wypłacone obywatelom polskim. Wiceminister wskazuje ponadto na fakt blokowania przez władze w Berlinie indywidualnych pozwów poprzez zasłanianie się immunitetem jurysdykcyjnym państwa i przypomina, że ​​kwota żądanych przez Polskę odszkodowań jest wynikiem wi eloletniej pracy zespołu ekspertów, prawników, historyków i naukowców.

Jak wskazał Sekretarz stanu w MSZ, konieczne jest rozpoczęcie dialogu bilateralnego, który stanowiłby gest dobrej woli ze strony Niemiec wobec narodu polskiego. Polskie roszczenia, oprócz istotnego wymiaru moralnego i finansowego, mają także kontekst uniwersalny.

Przyjęta 16 maja br. w Reykjaviku przez Radę Europy deklaracja „Zjednoczeni Wokół Naszych Wartości” jest podstawą do dalszego prowadzenia dialogu polsko-niemieckiego. Podpis pod deklaracją kanclerza Olafa Scholza świadczy o tym, iż Berlin poważnie podchodzi do uniwersalnej zasady, że ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

OSI MIL