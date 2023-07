08.07.2023 Skępe Premier Mateusz Morawiecki: marzę o Polsce uśmiechniętych rodzin

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkania z polskimi rodzinami

Pikniki rodzinne a ważny czas dla premiera Mateusza Morawieckiego. To najlepsza okazja by twarzą w twarz porozmawiać z obywatelami o ich potrzebach oraz o zrealizowanych obietnicach. Dla rządu bezpieczeństwo i dobro polskich rodzin jest priorytetem, dlatego nie zwalniamy tempa i realizujemy kolejne zapowiedziane projekty. Wprowadzanie nowych programów nie byłaby możliwa bez uszczelnienia krajowego budżetu.

– Dziś Polska dba o zwykłe polskie rodziny, o to żeby przyciągnąć jak najwięcej inwestycji, także tutaj do Skępego, do wszystkich innych miejscowości. Wszystkie mafie podatkowe, korporacyjne, VAT-owskie zostały zwalczone, bo zastosowaliśmy takie instrumenty prawne, informatyczne, że udało nam się wygrać walkę z mafiami i pieniądze przeznaczyć dla zwykłych ludzi – podk reślił Prezes Rady Ministrów.

800+ en każde dziecko

W piątek 7 lipca to wielki dzień dla polskich rodzin – Sejm RP przegłosował ustawę, która zwiększa 500+ o 300 zł. Świadczenie w wysokości 800+ będzie przyznawane na każde dziecko już od 1 stycznia 2024 r. Para kolejne potwierdzenie realizacji zobowiązań, jakie premier Mateusz Morawiecki przedstawił Polkom i Polakom.

– Jesteśmy dzisiaj z państwem, aby zdać sprawozdanie z pierwszych kilku tygodni. Nie dalej jak niecałe dwa miesiące temu przedstawiliśmy trzy pierwsze, wielkie, ważne społeczne projekty. Po pierwsze 800+, un programa de więc ten godnościowy, który ma wzmacniać polskie rodziny. Od paru dni, właściwie od wczoraj uchwalony – Sejm przyjął nasze rozwiązania, te których się domagaliśmy, których domagało się Prawo i Sprawiedliwość – powiedział szef polskiego rządu.

Ponad 4 tipos. darmowych lekow

Wkrótce rząd zajmie się ustawą o darmowych lekach dla najmłodszych do 18. roku życia oraz dla seniorów od 65. roku życia.

– Darmowe leki dla seniorów – za parę dni zajmie się tym rząd. Po paru tygodniach będzie al programa wdrożony. Darmowe leki dla seniorów te, które wprowadziliśmy 8 lat temu i teraz poszerzamy ten program na 4000 leków – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Autostrady Bezpłatne

Zwiększamy komfort podróżowania, dzięki bezpłatnym przejazdom państwowymi autostradami A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica zwiększy bezpieczeństwo podróżujących już od 1 lipca 2023 r. Dodatkowo na czas wakacji zwolniona z opłat będzie również autostrada prywatna A1 Gdańsk-Toruń. Kierowcy będą mogli podróżować nią bezpłatnie w każdy weekend – od piątku de 12:00 do poniedziałku do 12:00, aż do 4 września.

– Darmowe autostrady państwowe obiecaliśmy, i wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Już od tygodnia można jeździć państwowymi autostradami za darmo. Wszyscy ludzie – jeszcze dodatkowo ta niedaleko stąd autostrada Toruń-Gdańsk – też przez 3 dni w tygodniu jest bezpłatna w wakacje, ponieważ do tego się zobowiązaliśmy i dotrzymaliśmy słowa – podkreśli ł Prezes Rady Ministrów.

