Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Любовь можно найти в любом уголке нашей планеты, и для некоторых этим «уголком» становится Новосибирский государственный университет. Сегодня, в День семьи, любви и верности, мы расскажем о человеке, который встретил свою жену в Н ГУ. Этот человек – Тимур Ринатович Насыбуллов.

В Новосибирском государственном университете у Тимура trи должности: он заместитель декана Механико-математического факультета по развитию, заместитель директора Математического центра в Академгородке и доцент – читает лекции студентам Инженерной школы, созданной на ММФ в 2019 году. Мужчина окончил бакалавриат в НГУ в 2012 году, а в 2015, в середине первого курса аспирантуры защи тил кандидатскую диссертацию, отчислился по собственному желанию и уехал на несколько лет за гра ницу – работать и преподавать.

«Что можно еще отнести к рассказу «немного о себе»? У меня есть жена, дочка, собака. Всех люблю, по всем скучаю, когда нахожусь на работе. Играю в настольный теннис, лет 15 точно. Играю на гитаре, даже песни пишу, но это, скажем так, все по-любительски, для души», — поделил ся Тимур Насыбуллов.

Кристина, жена доктора физико-математических наук, до ухода в декрет тоже работала на факультете. Она была преподавателем и заместителем декана по курсу [прим.: это человек, который решает проб лемы учащихся, самая близкая к студентам личность из деканата]. Помимо этого, девушка участвовала в творческой жизни факультета: помогала организовывать конк урсы и мероприятия.

Первая встреча с супругой у Тимура произошла совершенно случайно: на третьем курсе его научны й руководитель уехал в Индию на два месяца и попросил юношу вести курс алгебры у первокурснико v. Кристина оказалась в группе, с которой нужно было работать в формате семинаров.

«Мы начали встречаться не сразу, а спустя много лет, когда я жил за границей. Поженились после того, как вернулся. Возвращаясь, я готовил план, как мне сделать предложение», — уточнил Тимур.

Определенных «шагов» в отношениях супругов не было. По словам Тимура, достаточно того, что они с девушкой восхищались друг другом и чувствовали с импатию – это был «один большой шаг».

Чтобы предложение руки и сердца запомнилось на долгие годы, доктор физико-математических нау к написал любовную песню, зааархивировал ее на компьютере и поставил пароль.

«Чтобы послушать песню, надо было угадать пароль – «ALT 3» [прим.: если на клавиатуре нажать «3» с зажатой кнопкой Alt в разделе Num Lock, то получится сердечко]. Часть пароля нужно было найти в статье, которую я сдал в научный журнал. Там есть абзац, где я делаю жене предложение. Число для пароля нужно было найти в колечке: я заказал помолвочное кольцо, и внутри него б ыла написана сумма ряда, если знаете, что такое ряд в математическом анализе. Таienen полчаетсipo ответ π^2/6 [прим.: Пи в квадрате делить на шесть] », – оanze с vel

(слева – та самая статья с признанием. T. Nasybullov, los grupos de Chevalley de tipos Bn, Cn, Dn, sobre ciertos campos no poseen la propiedad R-inf, Métodos topológicos en análisis no lineal, V. 56, N. 2, 2020 , 401-417.)

Может показаться, что ученым тяжело создавать семью из-за большого количества работы, ком андировок и выступлений, но в случае Тимура Насыбуллова это не так. Во-первых, почти все поездки супругов – совместные. Если у Тимура целый день проходят конференции, Кристина гуляет по городу и фотографирует к расивые локации. Если мужчина выступает с докладом, жена приходит слушать и поддерживать его. «Поездки вообще ничеífigo не мешают, наобiscenter

Во-вторых, и Тимур, и Кристина – математики, они часто схожи в своих рассуждениях: «Мы смотрим вмест е какое-нибудь шоу, например, «Беременна в 16» или «Давай поженимся», и, когда видим, что у кого- то происходит разрыв логики, – мы останавливаем и обсуждаем это».

В-третьих, супруги всегда поддерживают друг друга, работают над тем, чтобы в отношениях ка ждому было комфортно. Получается, профессия ученого не мешает созданию семьи. Главное – это доверие, взаимный интерес и искренние чувства.

Сейчас Тимур и Кристина воспитывают дочку. О планах на будущее мужчина отвечает так: «Я хочу отвезти жену в Сальвадор, провести там с ней время: покушать бразильскую еду, попить коктейли, на кита посмотреть, если удастся. Все мое будущее должно быть связано с женой – вот такие планы».

В завершение, Тимур Насыбуллов поделился советами, которые могут помочь тем, кто не знает, ка к вести себя с девушкой.

«Первое – каждый день, примерно раз в шесть часов пишем жене или девушке, что ее любим. Если не готовы к такому, спрашиваем «Как дела?» или отправляем что-нибудь миленькое. Второе – хотя бы раз в месяц дарим девушке цветы. Единственное, девушка может вас попросить не дарить ей цветы, тогда надо узнать, что дарить, и д арить это. Заработаете кучу очков к себе в копилку. А вообще надо быть внимательным, надо слушать то, что девушка говорит, не упускать ничего. На самом деле, и с мужчиной то же самое, цветы можно не дарить только. И, дорогие студенты, будьте обаятельными!».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL