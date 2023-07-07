Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Политех запускает программу магистратуры на основе опыта проекта «Центры компетенций» президент ской платформы «Россия — страна возможностей». СПбПУ совместно с индустриальным партнером ООО «Газпром газификация» открыли новую сетевую программу магистратуры «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие». Это первая программа, созданная по запросу и при информационной и статусной поддержке президе нтской платформы «Россия — страна возможностей». Набор на программу уже объявлен.

В разработке дисциплин учитывались актуальные потребности современного рынка и те реалии, в которы х сегодня живут организации любой отрасли: дефицит кадров, необходимость частых изменений, за прос на формирование кадрового резерва управленцев и высококвалифицированных специалистов. Programa de actualización de opciones но и грамотно применять методы и технологии в области управления кадрами и развития организационно © структуры.

«Опыт реализации проекта «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» выявил необходи мость подготовки специалистов, способных, с одной стороны, осуществлять организационное проектирован ие и реинжиниринг бизнес-процессов на всех этапах жизненного цикла компании в условиях Индустрии 4. 0, una historia de drogas, формировать HR-бренд компании, разрабатывать и реализовывать стратегию управления человеческими р есурсами. Так, на стыке направлений подготовки «Менеджмент» y «Управление персоналом», родилась междисцили нарная программа «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие, — пояснила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. — «Хочу сделать отдельный акцент на том, что это корпоративная программа, которая будет реализов ана в партнёрстве с ООО „Газпром газификация“ и при поддержке АНО „Россия — страна возможност ей“, а это значит, что магистрантов на программе ждёт интересный опыт общения с настоящими специалистами своего дела, разбор „живых“ кейсов и разработка реальных проектов, связанных с ре инжинирингом бизнес-процессов и формированием кадрового потенциала компании».

Несомненное преимущество программы состоит в том, что на протяжении всего периода её действия реа лизуется сквозная проектная деятельность, предполагающая поэтапное выполнение проектных работ , построенных на основе «живых» кейсов партнёров. Именно это позволяет ориентировать программу на текущие реалии, обучать действительно актуальн ым методам и технологиям, применяемым в работе с кадрами и при построении организационной структ уры. Можно с уверенностью утверждать, что программа будет интересна как инструмент развития в области к адрового управления не только профессионалам с узкой специализацией, но и действующим или бу дущим руководителям.

«В настоящее время много говорится о том, что персонал является самым ценным ресурсом организа ции. Однако специалистов, владеющих компетенциями для грамотного построения эффективной работы с кадрами на рынке недостаточно. В первую очередь, данная программа нацелена на подготовку руководителей и специалистов центров компетенций, обучения и карьеры, — рассказал заместитель генерального директора АНО „Россия — ст рана возможностей“ Дмитрий Гужеля. — После окончания обучения выпускник сможет профессионально заниматься формированием системы у правления персоналом во всех её аспектах, HR-аналитикой, построением карьерных траекторий, внутренних ко ммуникаций, оценкой и развитием персонала, HR-брендингом и организационным развитием».

«Современные условия рынка ориентируют компании отрасли делать акцент на подготовку кадров в формат е „школа-вуз-предприятие“, — сказала начальник управления по работе с персоналом ООО „Газпро м газификация“ Анна Титиевская. — В перспективе мы планируем сопровождать ребят, готовых построить карьеру в области управлени я персоналом, привлекая и вовлекая моло дежь в деятельность компаний, но и внедрять новые цифровые решения в HR-процессы, как того требует новая реальность ».

Программа «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие» дает комплекс инструментов р аботы как на уровне построения стратегии и системы управления персоналом, так и на уровне организации п métodos y tecnología. Специалисты, владеющие таким широким спектром компетенций в одной области, безусловно, буду т востребованы в центрах компетенций, отделах управления персоналом, отделах по развитию и учебн ых центрах.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Пр езидента РФ Владимира Путина 22 de mayo de 2018 agosto. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбр ал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных орган изаций.

Foto: rsv.ru

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