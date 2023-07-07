07 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 07 julio 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023248 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 300 000 Срок размещения, в днях 4 Дата внесения средств 07 julio 2023 julio. Дата возврата средств 11 de julio de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,16 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Минимальный спред, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 10:00 hasta las 10:20 Заявки в предварительном режиме: desde las 10:00 hasta las 10:10 Заявки в режиме конкуренции: desde las 10:10 hasta las 10:20 Формирование сводного реестра заявок: desde las 10:20 hasta las 10:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 10:20 hasta las 10:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:45 hasta las 12:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:45 hasta las 12:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10

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