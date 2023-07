07.07.2023 Kolejni ochotnicy stają się żołnierzami. Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tysięcy żołnierzy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek 7 lipca br. w Białej Podlaskiej szef MON wziął udział w uroczystej przysiędze wojskowej ochotników, którzy zakończyli szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Wojsko Polskie jest dziś największym pracodawcą w powiecie (pow. bialski). To bardzo ważne, żeby Polska była bezpieczna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Rosja napadła na Ukrainę. Przy naszej granicy toczy się wojna. Dwa lata temu zostaliśmy zaatakowani w sposób hybrydowy z terytorium Białorusi. Reagujemy na te wszystkie zagrożenia i wzmacniamy Wojsko Polskie konsekwentnie od 2015 r. Wzmacniamy i uzbrajamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt tak, żeby odstraszyć agresora

– podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Na płycie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 160 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To już 3 przysięga wojskowa, która odbyła się w 18 Pułku Logistycznym.

– Nawet najlepiej wyposażone wojsko musi być liczne, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za zgłoszenia do służby w Wojsku Polskim. Dziś i jutro 3400 żołnierzy złożyło i złoży przysięgę. Większość z nich będzie żołnierzami zawodowymi. Część z nich trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc będzie łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. Nawet ci, którzy nie zdecydują się na służbę w Wojsku Polskim zostaną przeszkolonymi rezerwistami. To też jest bardzo ważne, bo będą wiedzieli już jak zachować się w sytuacji kryzysowej. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale także i dla bezpieczeństwa Europy

– podkreślił minister M. Błaszczak.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia rozpoczęcie służby w Wojsku Polskim po zakończeniu dwuetapowego szkolenia – szkolenia zasadniczego oraz specjalistycznego, które realizowane jest do 11 miesięcy w wybranej przez uczestnika jednostce wojskowej.

Szef MON zaznaczył, że służba w Wojsku Polskim jest szansą indywidualnego rozwoju ale przede wszystkim jest ważna dla bezpieczeństwa Polski.

– Serdecznie i gorąco zachęcam do tego, żeby przystępować do Wojska Polskiego. Są różne formy służby, a więc ta podstawowa – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa, ale też Wojska Obrony Terytorialnej. Tu w Białej Podlaskiej jest również batalion WOT, więc można łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. Biała Podlaska staje się ważnym punktem na mapie bezpieczeństwa Polski. Ten garnizon jest ważny ze względu na zagrożenia, które są po drugiej stronie granicy. Do 2015 r. ówczesne władze z koalicji PO-PSL likwidowały jednostki Wojska Polskiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odnawia jednostki wojskowe, tak jak w przypadku Białej Podlaskiej, albo tworzy jednostki Wojska Polskiego na wschodzie naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony, dlatego, że każdy skrawek polskiej ziemi zasługuje na to, żeby właśnie być obronionym w sytuacji zagrożenia

– mówił minister.

Najpierw 27-dniowe szkolenie podstawowe, potem przysięga i trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne – tak w skrócie wygląda dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, z której można przejść na zawodową służbę. Te rozwiązania wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny. Jeszcze ponad rok temu osoby zainteresowane służbą w wojsku mogły np. poza studiami na wojskowej akademii czy kursem oficerskim lub podoficerskim, zgłosić się do służby przygotowawczej. To ostatnie rozwiązanie zlikwidowała jednak obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie Ojczyzny. Zamiast służby przygotowawczej pojawiła się nowa propozycja służby czynnej dla ochotników – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Zgłoszenie się do niej to pierwszy krok na drodze do powołania w szeregi zawodowców.

