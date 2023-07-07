Цифровые полигоны сократят издержки при разработке и тестировании ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Специалисты МФТИ начали применять цифровые полигоны, разработанные на основе модельно ориент ированного системного инжиниринга. Полигоны помогут сократить издержки и ускорят процесс инженерной разработки, в том числе и прикл адных систем ИИ. При этом они позволят и протестировать создаваемый продукт в широком спектре возможных услови й его использования и нештатных ситуаций.

Один из новейших трендов в современной индустрии – переход к модельно ориентированному системному и нжинирингу. Идея в том, что в процессе создания продукта, изделия или системы деятельности вместо техничес кой документации по возможности широко использовать унифицированные модели, как символьные так и цифровые. При этом архитектурные модели будут описывать устройство изделия, математические модели – крит ерии оптимизации и управления, ограничения на создание изделия, его поведение и алгоритмы управл ения им. А уже компьютерная модель позволит имитировать, подбирать и формировать нужное поведение из делия в разных сценарных условиях.

РФ создают симуляторы и двойники физико-технических об ъектов в рамках мультифизического моделирования, при этом дополнительно включают в них алгорит мы управления и искусственного интеллекта.

Цифровые полигоны позволяют отрабатывать управление объектами в нестандартных режимах. Толпа цифровых двойников робособаки Unitree ходит на задних лапах.

“На этапе разработки сначала мы встраиваем machine learning не в физический объект, а в его цифровую Метамодель . Например, двойника-симулятора робособаки создали и обучили на цифровом полигоне, после чего «о бученную модель системы управления» виртуальной робособаки встроили в реальную физическую ro бособаку. И она успешно побежала на задних лапах, что непросто. Таким образом, если технологический уклад 4.0 позволяет переносить модели из виртуального ми ра в физический (посредством 3D-принтинга, интернета вещей), то наша технология дополняет спектр. Она позволяет переносить из виртуального модельного объекта в двойственный ему физический о бъект уже алгоритмы и возможности ИИ”, – рассказал Вячеслав Кондратьев, директор Исследовательско го центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ.

«Виртуальный полигон моделирует внешнюю среду испытаний прототипов целевой системы, создава я все возможные нештатные и форс-мажорные ситуации. При испытаниях систем с искусственным интеллектом это становится особенно важным», – добавил Роман Горбачев, заведующий лаборатории Волновых процессов и систем управления МФТИ.

В итоге, сценарии проектирования и испытаний метамодели разрабатываемой системы включают архитект уру, мультифизику, управленческие и интеллектуальные алгоритмы, порядки проведения испытани й и задания ситуационных параметров среды, а также контрольные примеры и репозиторий представляю щих интерес решений.

Разработчики подчеркивают, что ключевые выгоды подхода – сокращение времени на проведение тестов ых экспериментов, значительно сокращение затрат, поскольку тесты проводятся не в физическом мире, а в виртуальном. Еще одним преимуществом станет высокая степень “объяснимости” в ходе проектирования и легкое масш табирование: однажды разработанное решение может быть локализовано и быстро перенесено. Все модели и цифровые следы проектирования при этом хранятся в общедоступном репозитории и до пускают неоднократное использование и масштабирование.

Следующий шаг, по словам представителей команды разработчиков, – масштабирование применений и пошаговое развитие Инжиниринговой Метавселенной.

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