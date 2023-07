Управление информационной политики СПбГАСУ – в числе победителей всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Издательство «Аккредитация в образовании» подвело итоги всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза». Управление информационной политики СПбГАСУ – в числе победителей в номинации «ИнтерГрация».

В этой номинации организатор конкурса оценивал освещение международной деятельности вуза. Учитывались успешная реализация совместных/сетевых проектов, значимые результаты работы международных научных коллективов, содержательные материалы об иностранных студентах и преподавателях. В числе критериев оценивания – количество и качество публикуемых материалов.

Управление информационной политики СПбГАСУ совместно с управлением международной деятельности широко освещает взаимодействие вуза с зарубежными коллегами как на своём официальном сайте, так и в различных средствах массовой информации. Оказывает информационную поддержку в запуске и реализации международных образовательных проектов. Публикации о развитии эффективного сотрудничества СПбГАСУ с иностранными вузами входят в категорию самых читаемых.

В последнее время вуз успешно расширяет интеграцию на китайский образовательный рынок. Недавно СПбГАСУ создал официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat, востребованность которого подтверждается постоянным ростом подписчиков.

Активную работу ведёт совет иностранных обучающихся, создавая и масштабируя лучшие проекты, направленные на укрепление дружбы и взаимопомощь, профессиональный и личностный рост иностранных студентов. Студенты участвуют в многочисленных международных конференциях, побеждают в конкурсах.

«Благодаря эффективной работе управления международной деятельности СПбГАСУ наш вуз укрепляет свои позиции на международном образовательном рынке. Совет иностранных обучающихся – это наша гордость, наш помощник в привлечении иностранных студентов и создании лучших условий для их учебы, развития, досуга. С каждым годом ребята реализуют всё больше активностей и вносят вклад в престиж нашего университета», – подчёркивает проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская.

Конкурс проводится с 2013 г. В прошлом году управление информационной политики СПбГАСУ вошло в десятку лучших в номинации «ScienceMaster», где оценивались разностороннее освещение научных достижений, исследовательских проектов, научно-практических конференций, инновационных форумов, проводимых вузом.

