Управление информационной политики СПбГАСУ – в числе победителей всероссийского конкурса «Пресс- служба вуза»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Издательство «Аккредитация в образовании» подвело итоги всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза ». Управление информационной политики СПбГАСУ – в числе победителей в номинации «ИнтерГрация».

В этой номинации организатор конкурса оценивал освещение международной деятельности вуза. Учитывались успешная реализация совместных/сетевых проектов, значимые результаты работы ме ждународных научных коллективов, содержательные материалы об иностранных студентах и преподава tel. В числе критериев оценивания – количество и качество публикуемых материалов.

Información detallada сти широко освещает взаимодействие вуза с зарубежными коллегами как на своём официальном сайте, т ак и в различных средствах массовой информации. Оказывает информационную поддержку в запуске и реализации международных образовательных проектов. Публикации о развитии эффективного сотрудничества СПбГАСУ с иностранными вузами входят в кате горию самых читаемых.

В последнее время вуз успешно расширяет интеграцию на китайский образовательный рынок. Недавно СПбГАСУ создал официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat, востребованность ко торого подтверждается постоянным ростом подписчиков.

Активную работу ведёт совет иностранных обучающихся, создавая и масштабируя лучшие проекты, направленные на укрепление дружбы и взаимопомощь, профессиональный и личностный рост иностранн ых студентов. Студенты участвуют в многочисленных международных конференциях, побеждают в конкурсах.

«Благодаря эффективной работе управления международной деятельности СПбГАСУ наш вуз укр епляет свои позиции на международном образовательном рынке. Совет иностранных обучающихся – это наша гордость, наш помощник в привлечении иностранных студен тов и создании лучших условий для их учебы, развития, досуга. С каждым годом ребята реализуют всё больше активностей и вносят вклад в престиж нашего универ ситета», – подчёркивает проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская.

Конкурс проводится с 2013 г. В прошлом году управление информационной политики СПбГАСУ вошло в десятку лучших в ном инации «ScienceMaster», где оценивались разностороннее освещение научных достижений, исследовательских проектов, конференций, инновационных форумов, проводимых вузом.

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