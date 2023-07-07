Студенты ГУУ в финале акселератора «Округа.Вузы»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Проект студентов Государственного университета управления вышел в финал акселератора «Округа.Вузы».
Оглашение и награждение финалистов прошло на главной сцене фестиваля «День Молодежи.Конструктор будущего».
Студенты 4 курса направления «Управление проектами» ГУУ Максим Гусеинов, Алена Божьякова и Людмила Чурилова представили на конкурсе «Сообщество по Диск-гольфу». Проект посвящен развитию молодежного сообщества, направленого на популяризацию активного образа жизни в общем и диск-гольфа как увлекательного и полезного вида спорта в частности.
«Фундамент знаний теоретических и практических основ проектного управления у нас сформировался в университете. Именно с помощью этих знаний разработка и реализация подобных проектов для нашей команды – та работа, которую мы умеем и любим делать», – прокомментировал выход в финал Максим Гусеинов.
Участникам предстоит доработать свои проекты и разместить их на портале «Активный гражданин», где будет выбран победитель.
Поздравляем наших студентов с очередным достижением и желаем победы в конкурсе!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 7.07.2023
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