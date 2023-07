Сотрудники НИУ ВШЭ стали выпускниками программы развития кадрового резерва в области науки и высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Мы не только увидели своими глазами, но и обсудили с главами этих регионов и руководителями ключевых индустриальных компаний кейсы в области научно-технологического развития. С нами работали ведущие эксперты в области международной деятельности и государственного управления. А совместная работа над выпускным проектом помогла сформировать более комплексный взгляд на образовательную и научно-технологическую политику в масштабах государства. Но главный результат программы — это сформированное сообщество единомышленников», — сказала Анна Тышецкая. За 9 месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов. По итогам защиты проектов выпускникам вручили дипломы вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Работы участников были посвящены подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, работе научно-образовательных центров мирового уровня, развитию международного сотрудничества и другим темам. «Программа подготовки управленцев, разработанная в рамках нацпроекта “Наука и университеты”, стала максимально проактивной. Ее участниками стали 84 управленца сферы науки, образования, бизнеса и органов власти из 27 субъектов, в том числе новых регионов. Достичь технологического суверенитета мы можем только вместе. Уверен, сформированный по поручению президента кадровый резерв — драйвер позитивных изменений в сфере науки, которые нам необходимы», — подчеркнул заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования показала успешный старт. «Сегодня мы увидели слаженную командную работу — все участники готовы защищать и отстаивать свои проекты. Представленные нам решения находятся в разной степени готовности: некоторые из них мы уже готовы взять в работу, другие лягут в основу будущих преобразований. Это реальная помощь министерству в решении кадровых вопросов науки и образования, а также в реализации государственной научно-технической политики», — подытожил Валерий Фальков.

«На таких программах важен не только контент, но и нетворкинг. Эта программа чем-то похожа на программы кадрового резерва Вышки, в которых я участвовал лет десять назад: основная цель здесь — познакомить всех друг с другом, и из этих связей потом наверняка что-то интересное воплотится в жизнь. Эти знакомства уже вдохновили несколько инициатив, которые должны вырасти в проекты, полезные и для Вышки, и для партнеров», — отметил заместитель проректора НИУ ВШЭ Данил Федоровых. Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что сегодня очень важно консолидированно и в едином ключе проводить грамотные управленческие решения в вузах и научных организациях в соответствии с задачами, которые обозначил президент. «Благодаря программе мы объединили ректоров вузов, перспективных управленцев университетов и научных организаций, а также технологических компаний. Уверен, данный кадровый резерв серьезно усилит научно-образовательную и исследовательскую работу в масштабах страны», — сказал Андрей Фурсенко.

