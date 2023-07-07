Сотрудники НИУ ВШЭ стали выпускниками программы развития кадрового резерва в области науки и высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Мы не только увидели своими глазами, но и обсудили с главами этих регионов и руководителями ключевых индустриальных компаний кейсы в области научно-технологического развития. С нами работали ведущие эксперты в области международной деятельности и государственного управления. А совместная работа над выпускным проектом помогла сформировать более комплексный взгляд на образовательную и научно-технологическую политику в масштабах государства. Но главный результат программы — это сформированное сообщество единомышленников», — сказала Анна Тышецкая.

За 9 месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов. По итогам защиты проектов выпускникам вручили дипломы вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Работы участников были посвящены подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, работе научно-образовательных центров мирового уровня, развитию международного сотрудничества и другим темам.

«Программа подготовки управленцев, разработанная в рамках нацпроекта “Наука и университеты”, стала максимально проактивной. Ее участниками стали 84 управленца сферы науки, образования, бизнеса и органов власти из 27 субъектов, в том числе новых регионов. Достичь технологического суверенитета мы можем только вместе. Уверен, сформированный по поручению президента кадровый резерв — драйвер позитивных изменений в сфере науки, которые нам необходимы», — подчеркнул заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования показала успешный старт.

«Сегодня мы увидели слаженную командную работу — все участники готовы защищать и отстаивать свои проекты. Представленные нам решения находятся в разной степени готовности: некоторые из них мы уже готовы взять в работу, другие лягут в основу будущих преобразований. Это реальная помощь министерству в решении кадровых вопросов науки и образования, а также в реализации государственной научно-технической политики», — подытожил Валерий Фальков.