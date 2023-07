Россия готовится к запуску безвизовых групповых туристических поездок с Ираном и Китаем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

оссия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках.

В ближайшее время Минэкономразвития России проведет серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.

На сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реализации межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.

