Российские технологические предприниматели продолжают осваивать рынок Индии

В индийском городе Гургаоне состоялась встреча «Startup20» в рамках «Группы двадцати», которую Индия инициировала в 2023 году для сближения подходов к развитию экосистем стартапов в двадцати странах-участницах форума. Мероприятие прошло в государственно-частном диалоговом формате.

В российскую делегацию вошли представители Минэкономразвития России, Фонда «Сколково», российско-индийской венчурной студии «SpicyRocket» и семи российских стартапов. В числе российских участников – облачный сервис для оцифровки объектов строительства «Платформа строительных сервисов» (ПСС), производитель оптоволоконных распределенных сенсоров «T8 Сенсор», производитель высокотехнологичных протезов «Моторика», платформа искусственного интеллекта по видео-аналитике «Startinco», создатель интеллектуальной роботизированной системы для дистанционной хирургии «Нейроспутник», ИИ-сервис по автоматизации ввода финансовых документов «Entera» и маркетплейс по торговле металлами «MetalBank».

В ходе форума российские участники смогли познакомиться с потенциальными партнерами из Индии и других стран «двадцатки», поучаствовать в выставке лучших решений «Группы двадцати» и презентовать свои решения индийским инвесторам.

«Развитие инновационного потенциала невозможно без активной поддержки технологических предпринимателей. В этом плане мероприятия для стартапов, организованные в рамках многосторонних форматов, например, в рамках «Группы двадцати», ШОС и БРИКС, – это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки для роста, – отметил заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Александр Дюкарев. – Минэкономразвития при поддержке ключевых институтов развития страны уже третий год подряд стимулирует российских стартаперов по максимуму использовать такие возможности. Эта работа уже дает свои плоды».

«Индийский рынок представляет российским технологическим компаниям возможность для масштабирования без явных санкционных ограничений. Фонд «Сколково» помогает отечественным стартапам организовать этот процесс на системной основе, содействует успешному выходу на рынок Индии и поиску партнеров, – рассказал представитель Фонда «Сколково» в Индии Михаил Гусев. – Мы анализируем соответствие бизнес-гипотезы потребностям рынка, поддерживаем компании практически на всех этапах от идеи до получения разрешительных документов для ведения деятельности по выбранному направлению».

Один из действенных способов знакомства с индийским рынком, по его словам, – это участие в бизнес-миссиях. Осенью в рамках программы «Sk Global Camp» фонд «Сколково» организует в Индии очередную бизнес-миссию.

«Мы создали в Индии хаб для российских технологических компаний, которые начинают работу или уже сделали первые шаги на индийском рынке. Компания «SpicyRocket» помогает b2b-продуктам привлечением инвестиций, трекшеном и партнерами. Для нас участие в мероприятиях «Группы двадцати» – это возможность поучаствовать в технологическом трансфере из России и масштабировании таких решений в Индии», – поделился CEO российско-индийской венчурной студии «SpicyRocket» Евгений Конев.

«Большинство строительных проектов сдаются со срывом сроков, а сорванные сроки – это дополнительные расходы и растущие бюджеты. Для Индии, как для будущей точки глобального роста, потери миллиардов долларов, а также потери в темпе – насущная проблема и вызов для всей строительной отрасли. Поэтому большой интерес гостей и делегатов вызвала Платформа строительных сервисов – российское proptech решение, позволяющее управлять сроками реализации проектов», – рассказал заместитель генерального директора Платформы строительных сервисов Александр Банков. – Полученная обратная связь и налаженные контакты показывают, что проблемы, с которыми работает компания – не уникальны для России, а решения – востребованы и за ее пределами».

«Оптоволоконные распределенные сенсоры компании «T8 Сенсор» позволяют получать информацию в реальном времени о состоянии трубопроводов и реагировать на внештатные ситуации», – пояснил технический директор «Т8 Сенсор» Василий Кислицын. В Индии существует разветвленная сеть трубопроводов, которые используются в нефтегазовой и химической промышленности. Решения «T8 Сенсор», по его словам, могут занять значительную долю индийского рынка решений по мониторингу состояния трубопроводов. «В рамках мероприятия мы установили контакты с потенциальными партнерами в Индии с целью адаптации своего продукта под требования индийского рынка. Это важный шаг для того, чтобы стать ведущим поставщиком решений для мониторинга трубопроводов в стране и укрепить нашу позицию на мировой рынке», – отметил Василий Кислицын.

«Новое инновационное подразделение компании «Моторика» занимается исследованиями и разработками для запуска прорывной технологии в области реабилитационных технологий – протезов с очувствлением верхних и нижних конечностей. Сейчас мы в процессе привлечения инвестиций для этого стартапа. «Моторика» ведет два проекта в Индии по проработке локализации производства в этой стране», – рассказала руководитель международного развития компании «Моторика» Марина Фадеева. По ее мнению, у компании есть большие перспективы на индийском рынке, благодаря государственным инициативам поддержки, приоритетному развитию реабилитационной индустрии в Индии и значительно растущей экономике.

Встреча «Startup20» в Гургаоне – заключительное мероприятие формата в этом году. В течение года участники экосистем стран «двадцатки» из числа профильных ведомств и институтов развития, инкубаторов, акселераторов, венчурных инвесторов, исследовательских институтов и технологических предпринимателей выработали рекомендации для регуляторов по сближению подходов к развитию экосистем стартапов «Группы двадцати». Итоговые рекомендации форума будут переданы для дальнейшего рассмотрения правительствам стран «Группы двадцати».

