Размещение дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии БО-02-002Р АО “Российский Сельскохозяйственный банк”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии БО-02-002Р Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” (дополнительный выпуск №1):

Наименование Эмитента Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р (дополнительный выпуск №1) Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-10-03349-B-002P от 28.06.2023 Дата начала размещения 07 июля 2023 г. Дата начала торгов 07 июля 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Объем выпуска (в валюте номинала) 10 000 000 000 Торговый код RU000A1068R1 ISIN код RU000A1068R1 Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают (07.07.2023) Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается

равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую

облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от

номинальной стоимости Биржевой облигации. Код расчетов Z0 Андеррайтер Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный

банк” (идентификатор Участника торгов – MC0134700000, краткое наименование организации в Системе торгов – Россельхоз Б Время проведения торгов Время проведения торгов :

? период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

? период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

? период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



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