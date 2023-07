Правительство поддержало изменение механизма инвестиционного налогового вычета

Source: MIL-OSI Russian Language News

июля Правительство подержало законопроект о совершенствовании с 2024 г. механизма предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций (ИНВ).

«По поручению главы государства разработан законопроект, который совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета. Он устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета», — отметил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Документ определяет новое отдельное основание для предоставления ИНВ компаниям, реализующим инвестиционные проекты. «Регион дает возможность бизнесу воспользоваться вычетом, если инвестпроект входит в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Или если проект соответствует критериям, которые будут установлены Правительством», — отметил представивший законопроект первый заместитель главы Минэкономразвития России Илья Торосов. Документ был разработан министерством под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова с учетом позиций бизнеса, регионов.

Обязательным условием станет заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав проектного вычета можно будет гарантированно включить до 25 % капитальных затрат, а ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10 %. Срок применения вычета – 5 лет.

В соответствии с предложениями бизнеса вычет будет предоставляться без установления требования к налогоплательщикам о ведении раздельного учета или создании проектной компании.

