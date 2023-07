Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

равительство России одобрило выделение Минэкономразвития России из резервного фонда более 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий Республике Крым и г. Севастополю для поддержки занятости в туристической отрасли.

«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и продолжили вести свой бизнес. И были готовы принимать всех граждан, кто хочет отдохнуть в Крыму», – отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что ситуация в сфере туризма недавно обсуждалась на совещании у Президента и глава государства поручил поддержать отрасль.

«Субсидия направлена на поддержку не менее 3,5 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи со снижением туристического потока. Это позволит поддержать более 41 тыс. работников, задействованных в туристической отрасли. Юрлицам и ИП будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника при условии сохранения не менее 80% численности персонала», – пояснил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

В качестве источника финансирования будут использованы средства резервного фонда Правительства в рамках поступлений от согласования сделок по продаже активов иностранных инвесторов из недружественных стран.

«Системная государственная поддержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности, способствует сохранению стабильности на рынке труда. Считаю знаковым моментом тот факт, что для выплат будут использованы средства, полученные от продажи активов инвесторов из недружественных стран. Это правильно и справедливо», – подчеркнул глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«В этом году у нас не будет рекордов по турпотоку, но важно, что при помощи регулярных мер поддержки от государства будут сохранены рабочие места, а это сейчас – гораздо важнее. С учетом того, что в этом году будет выплачиваться по 4 МРОТа на каждого сотрудника, мера поддержки позволит охватить в 2,5 раза больше предпринимателей Севастополя, занятых в туротрасли, чем в прошлом году», – прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI