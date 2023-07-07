По ценным бумагам RUSI проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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По состоянию на 12:22:00 текущая цена составила 79.3 руб. (Отклонение – 25.47 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (63.2 руб.).

В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12:26:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 12:56:00.



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