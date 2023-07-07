О расширении сроков исполнения сделок в РПС с центральным контрагентом на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

С 03.07.2023 в режиме переговорных сделок с центральным контрагентом (РПС с ЦК) расширен перечень возможных кодов расчетов – c Y7 до Y14 для сделок с акциями, ДР на акции, паями ПИФов. Теперь участники торгов получили возможность заключать сделки на организованных торгах, а так же в ОТС РПС с ЦК Акции с более длинными сроками исполнения – до 14 расчетных дней.

Список бордов РПС с ЦК, в которых произошло расширение сроков исполнения по сделкам.

Publicado el 25 de marzo de 2013 en agosto de 2013. В данный момент в Режиме РПС с ЦК можно заключать сделки со всеми бумагами, допущенным и в Стаканы на рынке акций и облигаций.

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