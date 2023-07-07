О начале торгов ценными бумагами “07” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “06” июля 2023 г ода приняты следующие решения:

Определить: “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Ver todas las definiciones serie КС-4-497 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-497-01000-B-005P de 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 08.07.2023 Торговый код RU000A106HC2 Código ISIN RU000A106HC2 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций . Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie ПБО-001Р-К417 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-450-00004-T-001P de 25.01.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 04.08.2023 Торговый код RU000A105UL8 Código ISIN RU000A105UL8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня разме щения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленны © купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

Определить: “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения, “07” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Ver todos los artículos облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досроч ного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций серии БО-001P-3 6 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-35-00307-R-001P del 03.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 197 427 672 штук Дата погашения 28.06.2033 Торговый код RU000A106HE8 Código ISIN RU000A106HE8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:а) дата разм ещения последней Облигации,б) trетий рабочий день с Даты начала размещения Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

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