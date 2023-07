От соревнования дронов до акселерации 100 стартапов: какие мероприятия пройдут на площадке НГУ в рамках «Архипелага 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 29 июля по 7 августа на площадке Новосибирского государственного университета в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» пройдет сразу несколько масштабных мероприятий: порядка 30 зрелищных состязаний беспилотников, профессиональный форум БАС, экспертная площадка, посвященная возможным сценариям развития России к 2040 году по приоритетным направлениям, а также акселерация 100 высокотехнологических стартапов, которые презентуют свои решения инвесторам и потенциальным заказчикам.

— У Новосибирского госуниверситета накоплен серьезный опыт применения беспилотников для решения исследовательских и индустриальных задач. Например, ученые Геолого-геофизического факультета активно применяют дроны в геологоразведке. Студенты технических направлений задействуют БАС в своих образовательных проектах и стартапах, некоторые даже выиграли в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Поэтому уверенно могу сказать, что организация ряда мероприятий «Архипелага 2023» на территории университета и Академгородка в целом более чем оправдана, — прокомментировал директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ, один из организаторов интенсива со стороны университета Александр Квашнин.

Профессиональный форум БАС проводится с 29 июля по 5 августа для формирования будущего облика рынка беспилотных авиасистем и проработку решений для его развития и поддержку кооперации игроков. Участниками запланированных мероприятий станут разработчики и производители дронов и комплектующих для них, заказчики услуг БАС, представители университетов, научных организаций, институтов развития, федеральных и региональных органов исполнительной власти и профильные подведомственные организации. Совместно они займутся решением нескольких задач. Например, проработают требования к платформам беспилотных воздушных судов и их применению, а также рейтинг готовности регионов к реализации программ развития БАС.

— В рамках мероприятий Архипелага 2023 Центр НТИ по новым функциональным материалам, созданный на базе НГУ, проведет технологическую лабораторию «Новые материалы для БАС». Участники обсудят направления разработки новых материалов для БАС через постановку задач от лидеров отрасли в сфере двигателей, накопителей энергии, корпусов и т.д., технологические барьеры в области новых материалов при переходе к следующему поколению БАС, а также соберут технологические проекты для перехода к следующему поколению БАС с горизонтом реализации в 5 лет, — рассказал директор Центра НТИ по новым функциональным материалам Амиран Векуа.

С 29 июля по 6 августа на площадке НГУ также пройдет 28 соревнований по конструированию, сборке и мастерству управления беспилотниками: индивидуальные участники и команды продемонстрируют навыки эксплуатации дронов и поборются за право быть лучшими в той или иной дисциплине. На соревнованиях будут отрабатываться в том числе методы и формы использования беспилотных авиасистем в различных критических ситуациях.

Всего в рамках «Архипелага 2023» состоится 105 различных состязаний, в том числе на площадках Новосибирского государственного технического университета, полигонах Новосибирской области и в Томской области. Участие в них примут 1,5 тыс человек. Главная цель соревнований – формирование образа будущего сферы беспилотных авиационных систем в деятельности различных сфер – от спортивной и образовательной до экономической и специальных.

Еще НГУ станет площадкой для ряда мероприятий в рамках направления «Горизонт 2040», посвященного стратегическому диалогу для определения субъектной позиции России на карте мира 2040 года и выработки возможных сценариев развития страны по наиболее значимым направлениям. В проект вовлечено более 150 экспертов в сфере демографии, экологии, климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, продовольствия, социокультуры, экономики и др.

Наконец, с 28 по 7 августа 100 сильнейших команд «Акселератора НТИ» – программы ускоренного развития стартапов – представят свои решения индустриальным партнерам и региональным заказчикам по пяти направлениям: технологические решения в области беспилотных авиационных систем (БАС), космоса, биотехнологий, персонализированных цифровых помощников, ассистивных технологий, креативных индустрий и других сквозных технологий НТИ.

Справка: Ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку. В 2023 году интенсив пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. В частности, на «Архипелаге» пройдет свыше 100 соревнований в сфере беспилотников, от новичков до профессионалов. Другим направлением работы участников интенсива станет разработка проектов и решений в социальной сфере, сфере экологии и преобразования городских пространств. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

