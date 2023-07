Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе официально открылась международная политехническая летняя школа-2023. С 3 июля стартовали первые программы этого сезона: «Космические технологии» и «Введение в физику плазмы и управляемый ядерный синтез».

Студенты со всего мира приезжают в СПбПУ, чтобы в течение двух недель пройти обучение по программам, в тех областях, где наш вуз является признанным мировым лидером. В этом году Международная политехническая летняя школа объединила студентов из таких стран, как Китай, Иран, Ирак, Марокко, Босния и Герцеговина, Замбия, Франция, Италия, Германия, Мексика.

Более 300 иностранных студентов с июля по сентябрь будут изучать инженерные и естественные науки, космические технологии, информационные и цифровые технологии, энергетику, бизнес и экономику, социальные науки, русский язык и культуру.

Всего организаторы летней школы подготовили свыше 35 образовательных модулей. Самыми популярными программами для обучения в этом году стали:

искусственный интеллект;

машинное обучение;

кросс-культурная коммуникация и исследования.

По завершению каждого курса Летней школы студенты, успешно закончившие обучение, получат сертификаты о прохождении обучения с указанием кредитов EСTS. Этот сертификат дает возможность перезачесть изученный курс в родном вузе в рамках своей основной образовательной программы.

