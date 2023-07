Онлайн-кампус ВШЭ представил на «Открытом образовании» новый курс по арабскому миру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мы должны понимать, что большая часть стран в регионе сохраняет монархический строй, поэтому политика элит и коронованных семей задает тон экономической жизни. Здесь хотелось бы привести в пример создание политического новостного канала «Аль-Джазира», который был учрежден в Дохе по решению эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани. Таким образом, Катар, будучи совсем небольшой по территории арабской страной, путем мощной медиаэкспансии получил значительный вес в мире. — Можно ли сказать, что арабский Восток — средоточие одной из сильнейших экономик мира? — Среди арабских монархий Персидского залива мы видим страны, опережающие по душевому ВВП Северную Америку или Европу. Страны региона — не только крупные экспортеры нефти и газа, они весьма успешны в диверсификации экономики, создании ее многоотраслевой структуры. Прежде всего речь идет о развитии пассажирских и грузовых перевозок, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. В ходе курса мы говорим о том, насколько успешно экономики стран справляются с новыми экологическими вызовами: угрозой продовольственной безопасности, интенсивной урбанизацией и изменением облика ландшафтов, опустыниванием территорий и др. — Насколько местный рынок открыт для взаимодействия с Россией? — У нас выстраивается интересный диалог с ОАЭ и Саудовской Аравией. При этом, например, с Египтом нас теперь связывает не только традиционное военно-политическое, но и энергетическое сотрудничество: госкорпорация «Росатом» строит атомную электростанцию в Эль-Дабаа. Если расширить географию исследования, то Турция, помимо туризма, может стать источником новых сфер взаимодействия — например, в контексте параллельного импорта, а партнерство с арабскими монархиями Персидского залива даст импульс для развития возобновляемых источников энергии. — Что надо знать иностранному бизнесмену о местном деловом этикете и стиле ведения бизнеса? — Мы касаемся в нашем курсе религиозно-исторических аспектов, обуславливающих тот или иной культурный код или подход в бизнес-этикете. Здесь важнейшим фактором выступает ислам. Несмотря на то что некоторые эксперты подвергают сомнению самостоятельность исламской экономики, арабский бизнес часто неразрывно связан с ней и во многом зависим от религиозных предписаний и ограничений. Вместе с коллегами мы подготовили отдельный курс «Исламские финансы: теория и практика в XXI веке», который также скоро будет опубликован на Национальной платформе «Открытое образование». Важно отметить, что Ближний Восток не равно арабские страны. В ходе курса мы будем обращать внимание на то, как правильно подходить к определениям, и разберемся в отличиях ключевых понятий В качестве привлеченных экспертов в курсе выступили ученые и исследователи по странам Ближнего Востока и Северной Африки, авторы дисциплин по экономике и политике арабских стран, а также Турции и Ирана. Практические задания закрепляют знания, полученные в рамках курса, о социально-экономическом и политическом развитии БВСА и включают в себя тестовое задание и эссе на взаимное оценивание. Текст: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению НИУ ВШЭ

