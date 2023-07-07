Об ограничении кодов расчетов по ОПИФ “Рублевые облигации” (RU000A0JX1H4) и ОПИФ “Первая – Накопительный” (RU000A1002D0) с 07 июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” и в связи с предстоящим прекращением торгов, при подаче заявок на заключение сделок с инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Рублевые облигации” (торговый код – RU000A0JX1H4, ISIN – RU000A0JX1H4) и инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Первая – Накопительный” (торговый код – RU000A1002D0, ISIN – RU000A1002D0) под управлением АО УК “Первая”:

· с 07 июля по 09 августа 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 09 августа 2023 года (последний торговый день в “стакане Т+2”: RUB – 07 августа 2023 года);

· 10 августа 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0;

· с 11 августа 2023 года нет допустимых кодов расчетов.



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