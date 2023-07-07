Мониторинг отраслевых финансовых потоков: рост поступлений в июне продолжился

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Динамика финансовых потоков показывает, что в июне 2023 года продолжился рост экономической активности.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в июне был на 9,5% выше среднего уровня I квартала. Рост поступлений наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос. Наиболее позитивная динамика отмечалась в группах отраслей, ориентированных на государственное потребление и внешний спрос. Подробнее читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

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