Минэкономразвития России опубликовало отчёт о работе ОЭЗ за 2022 год

инэкономразвития РФ направило в Правительство РФ отчёт о результатах работы особых экономических зон за 2022 год. Такой анализ проводится Минэкономразвития ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утверждёнными постановлением Правительства России.

По результатам оценки лидерами по эффективности за 2022 год стали промышленно-производственные зоны в Республике Татарстан («Алабуга» – 100%), в Калужской области («Калуга» – 100%), Тульской области («Узловая» – 98,3%), Липецкой области («Липецк» – 98%).

Среди ОЭЗ технико-внедренческого типа лидерами по эффективности в 2022 году стали площадки в Москве («Технополис Москва» – 100%), Московской области («Дубна» – 100%), Республике Татарстан («Иннополис» – 100%), Санкт-Петербурге («Санкт-Петербург» – 96%).

Среди ОЭЗ туристско-рекреационного типа лидерами по эффективности признаны площадки в Карачаево-Черкесской Республике («Архыз» – 95%), Алтайском крае («Бирюзовая катунь» – 84%), Тверской области («Завидово» – 83,3%).

Портовых ОЭЗ всего две – в Ульяновской области («Ульяновск» – 100%) и в Астраханской области («Оля» – 37,1%).

Лидерами среди российских ОЭЗ по количеству созданных резидентами и управляющей компанией новых рабочих мест стали ОЭЗ – «Технополис Москва» (2 095), в Республике Татарстан – «Алабуга» (1 361) и «Иннополис» (1 273), «Иваново» (1 299), «Титановая долина» в Свердловской области (1 045), «Дубна» Московской области (921), «Санкт-Петербург» (829).

В лидеры среди ОЭЗ по объёму осуществленных инвестиций в 2022 году вошли – «Калуга» (36,3 млрд рублей), «Технополис Москва» (31,8 млрд рублей), «Иннополис» (19,7 млрд рублей), «Санкт-Петербург» (11,6 млрд рублей), «Липецк» (10,7 млрд рублей).

По объёму уплаченных налогов в бюджетные системы России лидируют ОЭЗ – «Алабуга» (5,5 млрд рублей), «Липецк» (3,3 млрд рублей), «Санкт-Петербург» (10,1 млрд рублей), «Технополис Москва» (10,1 млрд рублей), «Исток» в Московской области (8 млрд рублей).

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая, помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества, информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, позитивную динамику развития показали новые ОЭЗ, создаваемые в условиях ковидных ограничений и внешнего санкционного давления. В их числе ОЭЗ в Иваново, которая была создана в 2021 году. И уже по итогам 2022 года в ней работало 7 компаний-резидентов, создавших целый текстильный кластер на более 1,2 тысячи рабочих мест и вложивших более 5,7 млрд рублей инвестиций. Благодаря таким показателям ОЭЗ Иваново заняло 8 место в рейтинге из 11 промышленно-производственных ОЭЗ, признанных эффективными.

ОЭЗ демонстрируют позитивные темпы работы. В прошлом году они вложили более 196 млрд рублей инвестиций. Это на 31% больше, чем в 2021 году и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. По итогам 2022 года создано более 12 тысяч новых рабочих мест. Это на 18% больше, чем в 2021 году.

«Такая динамика роста говорит о том, что ОЭЗ продолжают оставаться драйвером региональных экономик и точками притяжения инвестиций и стимулирования экономической активности.

Бизнес приходит в ОЭЗ за стабильными условиями и развитой инфраструктурой и результаты 2022 года, в этом смысле, говорят сами за себя. Режим ОЭЗ работает, и инвестиционная привлекательность площадок с каждым годом растет», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по двадцати пяти абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.

«Отчёт о результатах функционирования особых экономических зон играет важную роль в мониторинге эффективности ОЭЗ. В нём отражаются основные социальные и экономические показатели, которые характеризуют наиболее бюджетно эффективные особые экономические зоны», – прокомментировал председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

«В 2022 году на территории ОЭЗ «Технополис Москва» мы начали реализовывать политику кластеризации – создали межотраслевые кластеры в критически важных для страны отраслях. Это фарма, фотоника и микроэлектроника, электромобилестроение. Сегодня в кластеры входит уже более 110 компаний.

Созданные в столице кластеры несут высокую добавочную стоимость и позволяют очень быстро создавать условия для развития предпринимательских инициатив. Также именно на территории столичной особой экономической зоны города будут реализованы семь офсетных контрактов, пять из которых направлены на обеспечение стабильных поставок жизненно важных лекарственных препаратов, два контракта – на поставку медицинских изделий. Совокупный объём инвестиций в проекты, реализуемые по офсетам с Москвой, превысит 15 миллиардов рублей», – прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Овчинский.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что регион является лидером по числу ОЭЗ в России.



«В Московской области расположено пять особых экономических зон, резидентами которых являются более 200 компаний. Ежегодно ОЭЗ Подмосковья входят в число лучших особых экономических зон России, а созданная здесь инфраструктура обеспечивают привлечение инвесторов в регион. ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток» – особые экономические зоны технико-внедренческого типа, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии и других. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 млрд рублей. В общей сложности на предприятиях трудоустроены порядка 7 тысяч специалистов», – отметила Екатерина Зиновьева.

«Ежегодное подтверждение высокой эффективности ОЭЗ – одна из основных для Управляющей компании задач, напрямую влияющих на инвестиционную привлекательность Петербурга. Развитие проекта городской ОЭЗ тесно связано с расширением ее территории на третью и последующие земельные участки, поэтому высокая оценка нашей работы Минэкономразвития России – ключевой фактор для принятия решения о расширении ОЭЗ со стороны правительства Санкт-Петербурга», – прокомментировала генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2022 год и за период с начала функционирования особых экономических зон (PDF 10.63МБ)

