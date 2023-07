Минэкономразвития разработало инвесткарту СКФО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства провел штаб по инвестициям с регионами. В центре внимания находилась инвестиционная карта России, разработанная Министерством экономического развития РФ совместно с Правительством Москвы. Сейчас в пилотном режиме карта запущена по территории Северо-Кавказского федерального округа.

«Инвестиционная карта России сможет стать единым окном для инвесторов со всей страны и дружественных государств. Регионы играют ключевую роль в наполнении и актуализации данных инвестиционной карты. Предстоит выстроить организационную модель работы, прописать четкие регламенты передачи информации. У инвестиционных команд субъектов РФ уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Сбор региональных карт в единую систему — закономерный итог этой работы», — отметил Андрей Белоусов.

На карте собрана информация о свободных инвестиционных площадках, их инфраструктуре, действующих мерах поддержки, вариантах приобретения земельного участка, здания или помещения. Есть возможность узнать, какие объекты потребительского рынка, преференциальные зоны и полезные ископаемые находятся в непосредственной близости от выбранной инвестиционной площадки.

«Сейчас инвесткарта запущена на примере СКФО. Регионы Северного Кавказа становятся все более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов, а ведение бизнеса в округе — с каждым годом более комфортным и защищенным. В целом инвесткарта станет не просто информационным ресурсом и аналитическим инструментом для инвесторов, но и поможет им оценивать инвестиционную привлекательность потенциальных площадок в регионах и выявлять факторы, которые могут повлиять на развитие проекта», — отметил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

«Мы отразили на карте информацию о свободных инвестиционных площадках СКФО, их более 120. Функционал системы позволяет инвестору проанализировать условия реализации своего инвестпроекта в разных регионах, узнать о доступных мерах поддержки и подать заявку на подходящую инвестплощадку. Работа по созданию карты продолжается — главная задача, которая сейчас стоит перед нами — наполнение карты данными по всем субъектам нашей страны», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Также на совещании обсудили влияние регионального инвестиционного стандарта на положение регионов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. Опросы предпринимателей показали, что в 45 регионах, которые внедрили стандарт в 2021–2022 году, динамика улучшения инвестиционного климата существенно выше.

«По итогам формирования Национального рейтинга 2023 года динамика интегрального индекса регионов, не внедривших стандарт, за год составила 2,9 баллов. В то же время, прирост индекса регионов, внедривших стандарт, составил 4,8 баллов. Наибольшие результаты показали 12 пилотных регионов, которые первыми внедряли стандарт — 11 баллов. В Забайкальском крае — лидере роста Нацрейтинга — динамика интегрального индекса превысила 22 балла», — отметил отметил директор Лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин. Он спрогнозировал, что регионы, полноценно внедрившие региональный инвестиционных стандарт в 2022-м, покажут наибольший рост при оценке в следующем году.

Андрей Белоусов подчеркнул, что ключевую роль в росте инвестиционной привлекательности играет активная позиция губернаторов и инвестиционных команд субъектов. Первый вице-премьер отметил системную работу Московской области, которую представила на штабе заместитель председателя Правительства региона Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье работает система по взаимодействию с инвесторами, позволяющая одинаково эффективно и предоставлять поддержку, и решать возникающие у бизнеса вопросы. Сегодня мы продолжаем ее улучшать, создаем новые сервисы и инструменты, упрощающие и ускоряющие работу. Это, например, сопровождение по стройке и техприсоединение к сетям. Подмосковные онлайн-ресурсы для бизнеса не просто информируют, это “живой” инструмент для получения госуслуги и юридически значимого действия. Так, через инвестпортал Подмосковья можно бесшовно получить субсидию, а на инвесткарте не только ознакомиться с доступными участками и объектами недвижимости для бизнеса, но и получить землю за 1 рубль – за 20 дней, здание за 1 рубль – за десять дней», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В совещании также приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский, президент РСПП Александр Шохин, вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин, директор департамента по работе с органами власти АНО «Диалог» Анна Брычова, заместитель председателя Правительства Московской области Екатерина Зиновьева, заместитель директора Института ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко, заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Ильнар Мирсияпов, высшие должные лица и инвестиционные команды регионов.

