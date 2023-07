Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Старшеклассник говорит, что с детства увлекался данным направлением, поскольку его мама — географ. «Мы с семьей много путешествуем, и еще в начальной школе я учил флаги и столицы, — вспоминает он. — В 2021 году впервые решил попробовать силы в олимпиадах, и у меня получилось взять диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии». В этом году Данила снова стал призером ВсОШ — и отправился в Белград уже в старшем составе российской команды. «Отборочные на Европейскую географическую олимпиаду — 2023 шли в течение года, по результатам меня взяли в основную сборную. Самым сложным было то, что она проходила полностью на английском языке, необходимо было учить много специальных терминов. Но тренеры сборной хорошо нас готовили как к самим заданиям, так и к формату в целом. Много времени уделял самоподготовке. Сильно помогла поддержка друзей и близких, которые всегда были рядом», — рассказал Данила. Самым интересным в Сербии в этом году для него оказался полевой тур. «Нас отвезли на гору Авала, где сначала провели экскурсию: рассказали об истории горы и телебашни на ней, описали местность с геологической и биогеографической стороны. Затем нас отвели в аудиторию, где мы на основе собственных знаний, математических навыков и наблюдений, полученных во время экскурсии, должны были отвечать на вопросы, связанные с данной местностью», — пояснил лицеист. Теперь Данила рассчитывает улучшить свой олимпийский результат. «Но главной наградой была сама поездка на такое масштабное мероприятие, — говорит он. — А право поступления в университет БВИ у меня уже есть как у дважды призера ВсОШ». Данила поступил в лицей Вышки в прошлом году. «Учиться нравится, дружелюбная атмосфера и прекрасные преподаватели, а индивидуальный учебный план позволяет уделять больше времени подготовке к олимпиаде по географии», — поделился старшеклассник. В его планах — поступление в НИУ ВШЭ на географическое направление, поскольку он думает связать будущее с социально-экономической географией.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI