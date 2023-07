Клиентами Московской биржи за первое полугодие стали более 3 млн человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь). Это на 3 млн больше, чем на конец прошлого года.

Физическими лицами открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов.

Активность частных инвесторов продолжает увеличиваться: в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек, в мае – 2,8 млн, в апреле и марте – по 2,6 млн.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июне составил 89,7 млрд рублей, на рынке акций – 25,9 млрд рублей. Всего за первое полугодие объемы вложений физлиц в облигации составили 428,6 млрд рублей, на рынке акций – 104,4 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,3 млн), Московская область (1,5 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (950 тыс.), Республика Башкортостан (880 тыс.), Свердловская область (860 тыс.), Республика Татарстан (800 тыс.), Ростовская область (750 тыс.), Челябинская область (680 тыс.), Самарская область (620 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось почти на 110 тыс. и составило 5,54 млн счетов. Всего за первое полугодие 2023 года физлица открыли свыше 368 тыс. ИИС. Оборот по ИИС за июнь составил 198 млрд рублей, в структуре оборота 87% – сделки с акциями, 7% – с облигациями, 6% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (558,6 тыс. счетов), Московская область (326,8 тыс.) и Санкт-Петербург (264,4 тыс.). За ними следуют Свердловская область (184,3 тыс. счетов), Республика Башкортостан (174,2 тыс. счетов) и Краснодарский край (174 тыс. счетов).

В июне 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов [1] были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции Газпрома (18,4%), ЛУКОЙЛа (11,4%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,9%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,4%), НОВАТЭКа (4%) и Магнита (3,8%).

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (15,2%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14%), в активы денежного рынка AKMM (5,9%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (5,4%), в акции компаний – лидеров технологического сектора AKNX (5,2%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (5,1%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,8%), в золото GOLD (4,8%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD[2] (4%) и фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (3,6%).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату. [2] Торги биржевыми фондами на иностранные активы (TUSD и TSPX) временно приостановлены с 27 февраля 2023 года.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI