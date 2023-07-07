Итоги конкурса ВЦИОМ «Дипломник года–2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

ВЦИОМ подвел итоги XI ежегодного всероссийского конкурса дипломных работ «Дипломник года–2023». В этом году на конкурс было подано рекордное количество работ со всей России – 221 заявка из 8 феде ральных округов, 39 городов y 58 вузов.

Одним из победителей конкурса в номинации «Лучшая дипломная работа бакалавра» стала Анна Масл енникова с работой «Роль личностных особенностей абитуриента в выборе направления подготовки в вузе (н а примере России и Франции)» (научный руководитель – Лариса Темнова, профессор кафедры современной со циологии социологического факультета МГУ ).

Победители получают денежную премию, именные дипломы, а также возможность пройти стажировк tu Научные руководители лучших работ получают премию имени В. Петухова и благодарственные письма.

Финалистами конкурса стали две выпускницы магистратуры Московского университета:

Анастасия Скорцеско с работой «Мода как способ актуализации статуса личности в урбанистической кул ьтуре» (научный руководитель – Эка Коркия, доцент кафедры социологии коммуникативных систем соцфа ка МГУ); Дарья Кропачева с работой «Доверие как фактор оптимизации трудовых отношений и социоинженерной де ятельности в организациях» (научный руководитель – Анна Маркеева, доцент кафедры экономической соц иологии и менеджмента соцфака МГУ).

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