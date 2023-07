Интервью Ольги Скоробогатовой изданию «Forbes»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Интеграция цифровых валют реально может заменить SWIFT

Банк России протестирует цифровой рубль на реальных клиентах в 2023 году. Это поможет осуществить «давнюю мечту бизнеса», приблизит замену SWIFT и вызовет «битву» программ лояльности банков и торговых сетей, считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. О том, почему ЦБ решил создать третью форму национальной валюты (в дополнение к наличной и безналичной), ее влиянии на бизнес банков и ретейлеров, сроках ее широкомасштабного распространения и переговорах по трансграничным расчетам цифровыми деньгами она рассказала в интервью Forbes. О влиянии санкций и китайском опыте — ЦБ представил концепцию цифрового рубля в 2020 году. Как известно, любое предложение рождено спросом. Что подтолкнуло ЦБ начать работать над цифровым рублем? — Точно не просто желание попробовать инновационные технологии. На протяжении последних лет мы видим взрывной рост безналичных расчетов в рознице в нашей стране. Их доля уже достигла 81,2% по итогам I квартала этого года, на конец года мы ожидаем 83-84%. Но у таких расчетов есть одна особенность — условия, а иногда и ограничения, которые банки устанавливают для клиентов в виде комиссий и лимитов. Подобных ограничений нет при расчетах наличными, но этот способ платежей с каждым годом все менее популярен, особенно у молодежи. Мысль об инструменте, который сочетал бы в себе такую независимость, как в наличных, и удобство, как в безналичных, привела нас к идее создать третью форму национальной валюты. Цифровой рубль не будет зависеть от условий банков, он позволит гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли ровно в пределах остатка средств в цифровом кошельке. Операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. Подчеркну, что цифровой рубль — прежде всего средство именно для платежей и переводов. Это не средство сбережения — Банк России не будет начислять проценты на остаток цифровых рублей в кошельках и, естественно, не будет выдавать кредиты в цифровых рублях. — Разработка цифрового рубля активизировалась из-за санкций или это естественный процесс? — Мы двигаемся четко по плану, который определили еще в 2021 году. Санкции на это не повлияли. В конце 2021 года мы, как и заявляли, сделали прототип платформы цифрового рубля и в мае этого года завершили тестирование уже промышленного решения. Как только закон будет принят, мы начнем пилотирование операций с реальными цифровыми рублями с 13 банками, которые прошли все технические стадии подготовки. Напомню, что мы реализуем розничную модель. А именно: клиент сможет открыть кошелек в цифровых рублях через мобильное приложение любого из своих банков и там же инициировать переводы, а ЦБ, получая эти запросы, будет проводить операции на своей платформе. — Вы отмечали, что в России все очень неплохо с софтом, но есть трудности с общесистемным ПО и «железом». Осложнили ли санкции на поставки в Россию оборудования работу над цифровым рублем? — У нас был запас необходимого оборудования и других IT—решений, сложностей с этим мы не испытывали. Что касается платформы цифрового рубля — это наши собственные разработки. Некоторое время назад мы создали внутренние центры компетенции по IT-разработкам, и это было очень своевременно. Как раз один из таких центров и делает платформу. Собственные IT-ресурсы позволяют нам гибко реагировать на изменения требований и оперативно делать все доработки. — Использовался ли опыт Китая при создании цифрового рубля? — Мы очень внимательно наблюдаем и изучаем опыт всех регуляторов, кто делает аналогичные проекты. И опыт китайских коллег также для нас крайне показателен. Во-первых, китайский регулятор выбрал розничную модель: открытие цифровых кошельков для физических и юридических лиц, а не только для банков. Мы видим, что многие страны идут по оптовой модели, когда национальная цифровая валюта выпускается только для расчетов между банками, а граждане и бизнес в этой цепочке не задействованы. Мы же хотим, чтобы у людей и компаний был широкий выбор платежных инструментов, и сам человек или бизнес выбирал, что ему выгоднее и удобнее. Во-вторых, Китай использовал гибридную архитектуру — сочетание централизованных решений и элементов блокчейна. Мы опытным путем пришли к такому же выводу. Надо сказать, что вначале мы создали прототип платформы на блокчейне, провели тестирование и быстро поняли, что технология не столь зрелая, чтобы полностью создавать на ней промышленные решения, особенно в части производительности обработки платежей. Поэтому в итоге мы создали платформу на гибридной архитектуре: использовали централизованное IT-решение и блокчейн. В-третьих, мы будем двигаться по проекту поэтапно. Цифровой рубль со временем займет свое место в финансовой инфраструктуре, но не надо ускорять события. Сервисы будут пилотироваться и запускаться шаг за шагом. По итогам анализа обратной связи от клиентов, бизнеса и банков система будет совершенствоваться. Для нас принципиально важно, чтобы все работало четко, удобно и безопасно. Опыт Китая в части поэтапности мы считаем правильным. О мифах в обществе — ЦБ анонсировал начало широкого распространения цифрового рубля в 2024 году. При этом 38% россиян не понимают, что это за «новая сущность», а 28% не хотят им пользоваться, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру». Какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить доверие к цифровому рублю? — Безусловно, формирование привычки к использованию цифрового рубля займет какое-то время. Это нормально по отношению к любому новому платежному инструменту. Настороженность у людей была, когда внедрялись первые банковские карты десятилетия назад. Ровно так же было и при запуске Системы быстрых платежей (СБП). Тогда ходило много мифов, что деньги будут пропадать, а финансовый сектор потеряет 150–200 млрд рублей. Только фактическая реализация проекта, стабильная работа системы, ее удобство доказали обратное. Результаты популяризации СБП прямо противоположны тем мифам, которыми нас пугали. Только за этот год доля предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), подключенных к СБП, выросла с 3% до 10%. Это хороший рост. Низкие тарифы в СБП позволяют компаниям сокращать издержки на прием безналичных платежей. Люди, уже не задумываясь, переводят деньги из банка в банк через СБП. Она для них стала такой же привычной, как и карты. В итоге и банки, и торговые сети, и особенно граждане благодарят Банк России за эту систему, что очень приятно. Важно отметить, что цифровой рубль — это не криптовалюта и не стейблкоин, где либо нет эмитента, либо не понятно, кто это. Кроме того, цифровой рубль — это обязательство Банка России. ЦБ несет ответственность за выпуск и обращение цифровых рублей. Мы будем проводить операции на своей платформе, что тоже является своего рода гарантом надежности и бесперебойной работы. Мы вкладываем очень много усилий и технических средств в платформу, чтобы она была максимально защищена и операции были безопасными. То есть мы одновременно решаем две задачи: с одной стороны, строим и развиваем суверенную платежную инфраструктуру, с другой — расширяем выбор для граждан и бизнеса. И это наша твердая позиция: у людей должен быть выбор, какой именно формой рубля пользоваться. И мы, конечно, будем проводить активную разъяснительную кампанию для граждан, рассказывать про особенности цифрового рубля, его преимущества. Такая кампания в принципе уже началась, вы могли это заметить по нашей активности по этой теме в медиа и не только. — Пока правительство не планирует платить зарплаты бюджетникам в цифровых рублях точно так же, как в 2017 году внедрялись карты «Мир». Обсуждается ли возможность выплачивать гражданам пенсии и пособия цифровыми рублями? — Нет, мы не видим в этом необходимости. Аналогию с картами «Мир» проводить не совсем корректно. До появления «Мира» в России работали исключительно международные платежные системы. Мы считали, что такая зависимость небезопасна, поэтому ввели «Мир» и обработку всех платежей по картам международных систем внутри страны. Конечно, мы не могли предвидеть событий 2022 года. Но жизнь подтвердила правильность выбранной стратегии и тактики. И наше решение, которое тогда многие восприняли в штыки, в итоге обезопасило наших граждан с точки зрения расчетов. Когда международные платежные системы ушли с нашего рынка, люди не испытали вообще никаких трудностей с платежами внутри страны. Повторюсь, что цифровой рубль мы рассматриваем именно как новое средство для расчетов и платежей по более выгодным тарифам. Люди сами будут решать, какую сумму перевести в цифровой рубль. Лимит будет один — на перевод из безналичных в цифровые рубли. Он составит 300 000 рублей. Это позволит банкам прогнозировать, какая доля ликвидности может перетекать в цифровой рубль. При этом человек сможет пользоваться всей суммой на кошельке абсолютно без ограничений. Например, вы перевели в цифровые рубли 300 000 рублей, и в этом же месяце ваш друг перевел вам еще 200 000 цифровых рублей со своего электронного кошелька, и вы как хотите, так этой суммой в 500 000 рублей и будете распоряжаться. — Кто и каким образом будет разрешать споры и разногласия при расчетах цифровым рублем? — Мы создадим бэк-офис — операционное подразделение, которое будет не только обрабатывать и мониторить проведение операций, но и разрешать споры и претензии по транзакциям на платформе цифрового рубля. На сайте Банка России будут указаны контакты, по которым мы будем принимать все запросы. Если вопросы в части проведения операций относятся к теме перевода из безналичных в цифровые, то эти вопросы будут решаться на уровне банков. Что касается вопросов в части операций в цифровых рублях на нашей платформе — это ответственность Банка России. О выгодах для банков и бизнеса — Ожидает ли ЦБ, что торговые сети помогут популяризировать расчеты цифровым рублем? Сейчас магазины делают покупателям скидки при оплате через СБП. — Думаю, да, возможна аналогичная история. Мы видим, что ретейлеры активно подключают оплату по СБП и за счет экономии на эквайринге предлагают своим клиентам баллы, бонусы, подарки и т.д. Предложения торговых ассоциаций снизить эквайринговую комиссию мы слышим уже давно, но ее снижение неизбежно приведет к слому бизнес-моделей участников рынка, хотя по факту они доказали свою состоятельность. Когда мы принимали решение по сокращению эквайринговых комиссий, мы видели, как сразу сокращались кешбэки и сужался периметр программ лояльности, что в итоге негативно отразилось на потребителе. Цифровой рубль позволит наконец-то осуществить давнюю мечту бизнеса — комиссия 0,3% от платежа. Операции с цифровыми рублями будут проходить на нашей инфраструктуре. Основная нагрузка с точки зрения ресурсов и затрат ложится на наши плечи. У нас нет цели получить коммерческий доход от платежей в цифровых рублях, и мы можем рассматривать возможность установки низкого тарифа. Если говорить о программах лояльности и кэшбэке при оплате цифровыми рублями, то такие программы скорее начнут предлагать сами торговые точки за счет снижения издержек на прием оплаты в цифровых рублях. И я думаю, что в обозримом будущем мы увидим «битву» программ лояльности банков и торговых сетей. В любом случае, от такой борьбы потребитель только выиграет. — Во всей этой конструкции банки на первый взгляд проигрывают. Их беспокоит потеря части дохода от комиссий и риск перетока триллионов рублей в цифровые кошельки в ЦБ. Когда ЦБ только представил концепцию цифрового рубля, крупные банки достаточно громко заявляли о том, что их интересы не учитываются. Эксперты «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) оценивали потери банков в 50 млрд рублей в год. Проводил ли ЦБ собственные оценки эффекта внедрения цифрового рубля на банки? — Мы видели этот анализ. Но важно отметить, что аналитики привели еще две цифры. Первая — 60 млрд рублей. Именно столько может составить совокупный годовой доход банков, которые будут активно продвигать продукты с применением преимуществ цифрового рубля. Сам доклад говорит о том, что совокупные доходы перекроют потери. Мы полагаем, что в борьбе за клиента банки могут поднять ставки по депозитам и будут активнее предлагать новые инструменты инвестирования — например, в цифровые финансовые активы (ЦФА). Взимая высокие комиссии за переводы, банки находятся в очень комфортной ситуации. При этом проведение транзакций не представляет никакой сложности для них — все давно автоматизировано. Вторая цифра — 80 млрд рублей, которые могут дополнительно заработать торговые сети за счет внедрения цифрового рубля. Если посмотреть на три цифры в целом, выгода всех участников может составить 90 млрд рублей. Жизнь покажет, какие в итоге будут результаты, но то, что цифровой рубль ускорит внедрение инноваций и расширение продуктового ряда, этот доклад также подтверждает. Банки очень по-разному относятся к внедрению цифрового рубля. Сегодня, помимо тех 13, которые будут участвовать в пилотном запуске, еще 10 банков ждут своей очереди, чтобы подключиться к пилоту, и еще около 10 заявили, что у них есть такое желание. Есть некоторые крупные игроки, которые, удерживая клиента внутри своих экосистем, не хотят отпускать его во вне и давать возможность свободного передвижения между банками. Но мы думаем не только о банках, но и об удобных и выгодных средствах платежа для людей и бизнеса. Банки при этом могут выйти на новый уровень конкуренции и создавать новые продукты. Да, проект цифрового рубля повлияет на финансовый рынок и взаимоотношения между его участниками, но лозунг «Давайте оставим все как есть» уже давно ушел в прошлое. — То есть значимого перетока ликвидности из банков в цифровой рубль вы не ожидаете? — Взрывного перетока точно не будет. Процесс будет медленный и постепенный, а с учетом лимита пополнения кошелька 300 000 рублей в месяц — еще и предсказуемый. Кроме того, если говорить об этапах пилота и о дальнейшем запуске сервисов, мы считаем, что при хорошем развитии событий мы только в 2025-м году сможем определиться с некой дорожной картой. Этот и следующий год мы точно будем жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций. Для нас важно, чтобы все было безопасно и идеально работало. Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее. — То есть все россияне смогут воспользоваться цифровым рублем только в 2025-м? — Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный. — Вы анонсировали возможность расчетов цифровым рублем офлайн, без доступа к интернету. Такая технология создается или это вопрос не ближайшего времени? — Мы изучили рынок — готовых или близких к готовым технологических решений нет. Другие страны, которые внедряют цифровые валюты, столкнулись с тем же. Для офлайн-платежей нужно разрабатывать собственные решения. Это есть в наших планах, но не на первом этапе. В первую очередь нужно запустить наиболее востребованные операции — открытие кошельков, переводы, оплату и трансграничные расчеты, которые мы уже начали обсуждать с дружественными странами и теми регуляторами, которые запускают национальные цифровые валюты. А к технологии офлайн-оплаты более плотно подойдем в следующем году. О смарт-контрактах и «окрашивании» — Как только примут закон о цифровом рубле, в банках начнется тестирование в формате friends and family. Как оно будет проходить? — В тестировании на этом этапе будет участвовать ограниченное число сотрудников банков из пилотной группы и Банка России, а также торговые точки, в основном некрупные, среднего звена. Нам важно отработать все нюансы — базовые операции, клиентские пути. На следующих этапах будем вовлекать более широкий круг граждан и бизнеса. — Какие торговые предприятия будут вовлечены в пилот? Это продуктовый ретейл? — В пилоте будут участвовать порядка 30 предприятий из 11 городов. Они разные — есть, например, заправки, магазины продуктов, одежды. Мы хотим в рамках пилота протестировать операции с разными категориями СП. — Изначально ЦБ анонсировал, что «окрашивание» цифрового рубля поможет мониторить целевое использование средств, например при госзакупках. Однако потом вы заявляли, что «окрашивание» цифровых рублей для их отслеживания не планируется. Почему от этой идеи решили отказаться? — Это просто вопрос терминологии. Мы ушли от термина «окрашивание». Уже сегодня законодательство предусматривает ряд случаев, при которых целевые безналичные платежи можно определить через систему специальных кодов — например, в гособоронзаказе. Те нормы, которые существуют в безналичных расчетах, будут применяться к цифровому рублю. При этом мы будем прорабатывать возможность смарт-контрактов. Речь идет о простых автоплатежах. С их помощью можно будет задать определенные условия платежей — например, оплачивать коммунальные платежи в установленное число каждого месяца, подписку на музыку или онлайн-кинотеатры и т. д. — Возьмем бытовой пример. Родители дают ребенку деньги на карманные расходы и устанавливают, что этими цифровыми рублями можно расплачиваться только за обеды в школьной столовой и нельзя покупать алкоголь и сигареты. Такая возможность у пользователей цифрового рубля будет? — Тратить цифровые рубли человек сможет по своему желанию на любые цели, так, как посчитает нужным. Поэтому любая автоматизация платежей будет возможна только с вашего согласия и по вашему поручению. Будем ли мы предусматривать такие сложные условия, о которых вы сказали, — пока не знаю, такого запроса у нас нет. И необходимости вводить это на первом этапе пилота мы не видим. Если будет массовый запрос со стороны граждан на новые виды автоматизации платежей, мы на эту тему подумаем. В целом технология смарт-контракта для этого подходит, но, повторю, это не вопрос первого этапа. Мы ориентируемся на первичные потребности граждан и бизнеса, а это бесплатные переводы, отсутствие ограничений по их суммам и трансграничные расчеты. О трансграничных расчетах — На каком этапе сейчас переговоры с дружественными странами по трансграничным расчетам? Правильно ли мы понимаем, что первый на очереди — Китай? — У нас есть несколько рабочих групп со странами, которые готовы обсуждать с нами возможность взаимодействия на уровне национальных цифровых валют. Конкретные имена мы не раскрываем. Если говорить в целом, то трансграничное взаимодействие возможно по двум сценариям: интеграция двух платформ — цифровой рубль и другая цифровая валюта, либо взаимодействие платформ национальных цифровых валют через некую общую систему. Мы оба варианта считаем перспективными и оба варианта обсуждаем. — Главный вызов сегодня для начала трансграничных расчетов в цифровых валютах — политика или технологические сложности? — Политика. Все организационные и технологические вопросы могут быть решены при достижении политического консенсуса. Протоколы могут быть разные, но это решается в рабочем порядке. Главное — иметь договоренности двух или нескольких стран, а это сегодня вопросы политические. Если будут такие договоренности, то интеграция национальных цифровых валют реально может заменить SWIFT, потому что платежи и информация по ним будут проходить совсем в другой расчетной инфраструктуре, нежели сейчас. — В августе на саммите БРИКС будет обсуждаться создание единой валюты. Она тоже может быть цифровой? — Общая цифровая валюта для стран БРИКС могла бы стать прорывом, существенным упрощением расчетов между нашими экономиками. Но это непросто, это длительный процесс, и, хотя дискуссии идут давно, есть множество нюансов. Поэтому мы и участвуем в рабочих группах, и параллельно работаем с каждой страной, которая готова с нами сотрудничать по интеграции цифровых валют. Ольга Агеева, Георгий Перемитин, Forbes

