Задачи развития цифровой сертификации обсуждали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся круглый стол «Цифровая сертификация — готовность и сложности реализации». Мероприятие было организовано Передовой инженерной школой СПбПУ «Цифровой инжиниринга» и Центром трансфера технологий (ЦТТ) СПбПУ «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий».

В круглом столе приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга, ФГУП «ВНИИ «Центр», авиахолдинга S7 Group, ПАО «Газпром нефть», Холдинга Т1 «Интеграция», ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «ОДК-Климов», ООО «Центротех — Инжиниринг», ООО «ТЕСИС», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», НИИ энергетического машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также представители Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». В рамках дискуссии участники круглого стола представили опыт и особенности перехода к цифровой сертификации в различных отраслях промышленности, включая двигателестроение, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, оборонно-промышленный комплекс и др.

Кроме того, эксперты обсудили перспективы снижения объемов натурных испытаний за счет больших объемов цифровых испытаний, уровень валидации и верификации цифровых моделей программного обеспечения компьютерного моделирования, уровень готовности нормативной базы к внедрению цифровой сертификации и многое другое.

Открыл круглый стол приветственным словом вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, который конкретизировал главную задачу мероприятия: В первую очередь, мы с вами здесь собрались для понимания ситуации с традиционной и цифровой сертификацией на данный момент.

Вторая глубинная причина — это высокие темпы изменений процессов сертификации в мире из-за возрастающей сложности сертифицируемых высокотехнологичных объектов, сроков и высокой стоимости сертификации. Третья причина, из-за которой сбоит прежняя система, — это растущая доля программных продуктов, платформенных решений, которые позволяют по-другому организовать процесс сертификации. Со всем этим нужно внимательно разбираться. Итак, смена модели сертификации, расширение с учетом сложности изделия видов сертифицирующих процедур, сертификации на основании цифровых моделей, сертификации на основе накапливаемых данных, включение того, кто осуществляет сертификацию, в сам проект на самых ранних стадиях реализации проекта, введение специальных моделей или шаблонов для сертификации, специальные языки для этого и т. д.

Поэтому предлагаю начать обсуждение всех этих вопросов. Сегодня на нашем круглом столе собрались представители различных отраслей, и мы бы хотели остановиться на двух вопросах: как вы видите изменение процедуры тестирования и сертификации и какие отрасли или проекты могут стать основными для отработки подобного рода процедур? .

Далее слово взял проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, который представил опыт и задел специалистов Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» в цифровой сертификации. Спикер акцентировал внимание на том факте, что осуществление «цифровой сертификации» на базе цифровой платформы CML-Bench позволит установить единую систему цифрового проектирования на основе математических моделей с высоким уровнем адекватности, прошедших процедуры валидации в сравнении с результатами натурных испытаний. Кроме того, в центре проектов, реализуемых на платформе цифровой сертификации, решение фронтирных инженерных задач, которые невозможно решить с помощью традиционных подходов.

В завершение своего выступления проректор по цифровой трансформации СПбПУ на вопрос, кто составляет ядро перехода к новой сертификации в России, ответил: Ядро составляют локальные игроки, обладающие компетенциями мирового уровня, чей многолетний опыт распространяется на многие высокотехнологичные отрасли. Здесь бы я, в первую очередь, назвал ОДК/Ростех и ТВЭЛ/Росатом, где есть опыт прохождения натурных испытаний с первого раза и выход на серийное производство. Во многих таких проектах принимали участие сотрудники Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг .

По итогам мероприятия было принято решение продолжить обсуждения актуальных проблем «цифровой сертификации» для вынесения решений, важных для всех участников рынка.

