Задачи развития цифровой сертификации обсуждали в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся круглый стол «Цифровая сертификация — готовность и сложности реализации». Мероприятие было организовано Передовой инженерной школой СПбПУ «Цифровой инжиниринга» и Центром трансфера технологий (ЦТТ) СПбПУ «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий».
В круглом столе приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга, ФГУП «ВНИИ «Центр», авиахолдинга S7 Group, ПАО «Газпром нефть», Холдинга Т1 «Интеграция», ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «ОДК-Климов», ООО «Центротех — Инжиниринг», ООО «ТЕСИС», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», НИИ энергетического машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также представители Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». В рамках дискуссии участники круглого стола представили опыт и особенности перехода к цифровой сертификации в различных отраслях промышленности, включая двигателестроение, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, оборонно-промышленный комплекс и др.
Кроме того, эксперты обсудили перспективы снижения объемов натурных испытаний за счет больших объемов цифровых испытаний, уровень валидации и верификации цифровых моделей программного обеспечения компьютерного моделирования, уровень готовности нормативной базы к внедрению цифровой сертификации и многое другое.
Открыл круглый стол приветственным словом вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, который конкретизировал главную задачу мероприятия:
В первую очередь, мы с вами здесь собрались для понимания ситуации с традиционной и цифровой сертификацией на данный момент. .
Вторая глубинная причина — это высокие темпы изменений процессов сертификации в мире из-за возрастающей сложности сертифицируемых высокотехнологичных объектов, сроков и высокой стоимости сертификации. Третья причина, из-за которой сбоит прежняя система, — это растущая доля программных продуктов, платформенных решений, которые позволяют по-другому организовать процесс сертификации. Со всем этим нужно внимательно разбираться. Итак, смена модели сертификации, расширение с учетом сложности изделия видов сертифицирующих процедур, сертификации на основании цифровых моделей, сертификации на основе накапливаемых данных, включение того, кто осуществляет сертификацию, в сам проект на самых ранних стадиях реализации проекта, введение специальных моделей или шаблонов для сертификации, специальные языки для этого и т. д.
Поэтому предлагаю начать обсуждение всех этих вопросов. Сегодня на нашем круглом столе собрались представители различных отраслей, и мы бы хотели остановиться на двух вопросах: как вы видите изменение процедуры тестирования и сертификации и какие отрасли или проекты могут стать основными для отработки подобного рода процедур?
Далее слово взял проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, который представил опыт и задел специалистов Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» в цифровой сертификации. Спикер акцентировал внимание на том факте, что осуществление «цифровой сертификации» на базе цифровой платформы CML-Bench позволит установить единую систему цифрового проектирования на основе математических моделей с высоким уровнем адекватности, прошедших процедуры валидации в сравнении с результатами натурных испытаний. Кроме того, в центре проектов, реализуемых на платформе цифровой сертификации, решение фронтирных инженерных задач, которые невозможно решить с помощью традиционных подходов.
В завершение своего выступления проректор по цифровой трансформации СПбПУ на вопрос, кто составляет ядро перехода к новой сертификации в России, ответил:
Ядро составляют локальные игроки, обладающие компетенциями мирового уровня, чей многолетний опыт распространяется на многие высокотехнологичные отрасли. Здесь бы я, в первую очередь, назвал ОДК/Ростех и ТВЭЛ/Росатом, где есть опыт прохождения натурных испытаний с первого раза и выход на серийное производство. Во многих таких проектах принимали участие сотрудники Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг.
По итогам мероприятия было принято решение продолжить обсуждения актуальных проблем «цифровой сертификации» для вынесения решений, важных для всех участников рынка.
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