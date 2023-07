Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 июля 2023 года в Государственном университете управления состоялось событие, которого его главные виновники и участники ждали несколько лет – выпускной.

В этом году его темой стал искусственный интеллект и нейросети. Согласитесь, сегодня сложно найти более актуальную тему для праздничного события. Визуальное оформление было разработано при помощи специалистов «Сбербанка» и его нейросети Kandinsky 2.1.

Вручение синих дипломов началось в 10:00, проходило по плану, спокойно и радостно. А порой не по плану, но ещё более радостно. Например, во время вручения дипломов выпускникам Института отраслевого менеджмента в ГУУ неожиданно образовалась ещё одна молодая семья – юноша сделал предложение руки и сердца своей девушке, и та ответила согласием. Поздравляем!

Десятки, сотни, а может быть и тысячи фотографий делались организаторами, самими выпускниками и специальными установками мгновенных фото. Счастливые обладатели дипломов, одетые в мантии, вечерние платья и костюмы, разбрелись по территории кампуса, запечатлевая себя на фоне зелени и корпусов ставшего родным университета.

С наступлением полуденного зноя был сделан перерыв перед основным действом – вручением красных дипломов и специальных наград на главной сцене. К ней выпускники подтянулись уже к 16:00. Там их ждали ведущие торжественной церемонии: заместитель начальника Управления молодежной политики и воспитательной работы ГУУ Роман Новенников и Нейроника – виртуальная девушка с искусственным интеллектом. Она оказалась склонна к шуткам и порой отбирала у соведущего его слова.

Для поздравления выпускников и вручения специальных наград на сцену были приглашены ректор ГУУ Владимир Строев и почётные гости: заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей», выпускник ГУУ Алексей Агафонов, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выпускник ГУУ Сергей Поспелов, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы», выпускник ГУУ Станислав Иванов, советник заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой Ольга Терно.

Первым собравшихся приветствовал ректор ГУУ Владимир Строев. Он признался, что университет гордится своими выпускниками, гордится всеми, кто вышел из его стен за 104 года существования. «Студенты проводят здесь лучшие годы жизни. Не только учатся, но и находят друзей, подруг и, возможно, своё счастье. Не редко студенты и выпускники ГУУ образуют семьи и рожают детей. Это чудесно, что университет работает не только ради науки и образования, но и ради самой жизни», – порадовался ректор.

Позже Владимир Витальевич вручил выпускникам благодарности от своего имени и главную награду университета – Primus inter pares.

Константин Могилевский предположил, что этот день может стать самым запоминающимся в жизни многих выпускников. «Вы уже взрослые люди, понимаете, что в жизни бывают победы и поражения. Но сегодня праздник. Вы с добрыми мыслями прощаетесь с университетом и уходите во взрослую жизнь», – сказал Константин Ильич. Далее он процитировал слова Антона Чехова о том, что служение общественному благу должно быть условием личного счастья. «Желаю вам жить именно так – стремиться к большему, помогать людям и ничего не бояться», – закончил поздравление заместитель министра науки и высшего образования, и вручил специальные награды за научную и учебную деятельность. А после этого добавил, что главный приз награждённых – это знания и навыки, которые они уносят из университета.

Награды за вклад в общественную деятельность вручал Алексей Агафонов. Он признался, что немножко завидует сегодняшнему счастью выпускников. С одной стороны, они уже взрослые, а с другой стороны у них всё только начинается. «Следуйте своей мечте и верьте в невозможное», – напутствовал наш выпускник. «10 лет назад у нас не было такого количества инструментов и путей развития, которые сегодня даёт государство. У каждого из вас есть все возможности двигаться в любом направлении, тем более у обладателей красных дипломов. Помните, что Россия – страна возможностей», – сказал напоследок заместитель генерального директора президентской платформы с аналогичным названием.

Специальные награды за культурную деятельность вручал Станислав Иванов, который с некоторым смущением признался, что когда много лет назад получал диплом управленца, то не очень понимал, как ему применить свои знания в жизни. Но потом оказалось, что они очень полезны. Он выразил надежду, что сегодняшние выпускники смогут быстро и грамотно их применить.

Обладатель знака отличия ГТО Сергей Поспелов вручил награды за спортивные достижения. Он поздравил выпускников одного из лучших вузов страны и порадовался, что семья ГУУ в очередной раз пополнилась, ведь ГУУ – это именно семья. Однако он предупредил, что учёба на этом не закончилась. Выпускникам предстоит учиться всю жизнь. Сергей Васильевич призвал отстаивать своё звание ГУУшников и россиян. «Никакой искусственный интеллект не заменит людей, потому что у нас есть совесть», – красиво закончил речь Сергей Поспелов.

Ольга Терно зачитала поздравление от заместителя министра экономического развития РФ и выпускницы ГУУ Татьяны Илюшниковой, центральной мыслью которого был тезис о том, что ГУУ не просто даёт высшее образование и базу для профессионального развития, а вручает в руки выпускников набор инструментов, чтобы стать лучшими кандидатами перед лицом самых требовательных работодателей. Кроме того, у выпускников ГУУ всегда есть возможность открыть собственный бизнес, в чём им поможет Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и его портал «Мой бизнес», курируемые Министерством экономического развития России.

Почётные грамоты от ректора и дипломы с отличием продолжили вручать проректоры ГУУ Артём Терпугов и Виталий Лапшенков. Со сцены звучало ещё множество поздравлений. В видеоформате их прислали высокопоставленные выпускники ГУУ, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Администрации города Обнинска Татьяна Леонова. Кроме того, было зафиксировано ещё одно предложение руки и сердца! Какие у нас горячие выпускники в этом году.

Раз уж сложилась такая тенденция, в конце хочется заметить, что задником сцены служило символическое изображение человеческого сердца, частично состоящего из микросхем. Это очень подходит выбранной тематике выпускного. Тем не менее, прощаясь с выпускниками нашего университета, хотелось бы продолжить мысль Сергея Поспелова и сказать уже бывшим студентам, что главное достояние Государственного университета управления, России и всей человеческой цивилизации – это именно они, люди, молодые специалисты. Нейросети никогда вас не заменят, ведь они тоже созданы людьми и способны генерировать что-либо только на основе уже созданных человеком примеров. Лишь люди способны создавать новое. Создавайте сердцем, друзья. И пусть технологии будут ему только инструментом, а не заменой. Доброго вам жизненного пути.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI