Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Главная новость недели для Государственного университета управления – это, конечно же, выпускной. Он прошёл позитивно, солнечно и для кого-то немного грустно, ведь это не только успешное завершение важного этапа жизни, но и прощание с интересной и весёлой студенческой жизнью. Тем не менее эксперты ГУУ не сидели без дела всю неделю в ожидании праздника. Предлагаем всем почитать их публикации.

— Ректор Государственного университета управления Владимир Строев опубликовал колонку об укреплении позиции ШОС на международной арене и перспективах развития этой организации. «ШОС, несомненно, можно отнести к международной организации нового типа, которая в будущем способна эволюционировать даже до зоны свободной торговли между ее участниками. Но главное заключается в том, что на уровне ШОС стало возможным эффективно решать ряд глобальных проблем устойчивого развития», – заключает ректор.

— Доцент кафедры социологии, психологии и истории ГУУ Светлана Гришаева комментирует исследование ВЦИОМ о распределении ролей в российских семьях. Согласно ему, всё большую поддержку получает консенсусная модель, которая в принципе не подразумевает наличие главного в семье. Эксперт считает, что семейные роли и отношения очень чутко реагируют на изменяющиеся объективные условия среды. Современный тренд на индивидуализацию ведёт к равноправию в семье. Влияют на эту тенденцию и технологии ведения домашнего хозяйства: многие бытовые обязанности теперь выполняются с использованием различных технических приспособлений, а это уже больше мужская прерогатива. Кроме того, материальное обеспечение семьи теперь в гораздо меньшей степени связано с физической работой, поэтому женщины обеспечивают доход семьи на тех же условиях и в тех же объёмах, что и мужчины.

— Доцент кафедры финансов и кредита ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов рассказал о том, что влияет на выплату дивидендов, и настоятельно рекомендует инвестировать только свободные деньги. «Кроме того, вложив деньги в компанию, внимательно следите за ее деятельностью. Стоит помнить, что дивиденды никто не гарантирует. В сложных экономических условиях организации могут их сокращать или совсем от них отказываться, — заключил он.

Также Николай Кузнецов оценил федеральный бюджет на 2023 год: доходы, расходы и влияние дефицита на экономику. «Расходы бюджета на 2023 год запланированы в объеме 29,06 трлн руб. При этом бюджет носит дефицитный характер — для покрытия всех потребностей нашей стране недостает 2,92 трлн руб. На фоне общих масштабов российской экономики сумма не так уж и велика — чуть более 10% от необходимого финансирования и порядка 2% от прогнозируемого ВВП страны», — считает, во всех смыслах этого слова, эксперт.

Кроме того, Николай Кузнецов прокомментировал ситуацию, связанную с сокращением расходов бюджета в 2023 году по незащищенным статьям. Незащищенные расходы – это все расходы, не связанные с исполнением каких-либо государственных обязательств. То есть сокращение не коснётся выплат бюджетникам, пенсий, социальных пособий, расходов на медицину, оборону и правопорядок. Но где-то могут не обновить дорогу или не снять новый фильм. «Приведу сильно утрированный пример – если у нас запланировано строительство моста через реку, то построить его на 90%, “сократив” оставшиеся 10%, скорее принесет вред, чем пользу», – объясняет Николай Кузнецов.

— Доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов прокомментировал повышение общего уровня госдолга России. В 2022 году он достиг 22,81 трлн — 14,9% ВВП. Общий российский госдолг сейчас самый низкий среди стран-членов G20. Например в США показатель достигает 121,7%, во Франции — 111,1%, в еврозоне — 90,9%. «В текущих условиях уровень долга вряд ли превысит 17% ВВП, при уровне расходов на его обслуживание порядка 5% расходов бюджета. При этом порядка 90% расходов придется на обслуживание внутреннего долга, а значит, оно не будет подвержено рискам колебания валютных курсов», — прогнозирует Николай Кузнецов.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о рисках хранения сбережений в долларах. Россияне привыкли считать доллар самой надёжной и конвертируемой валютой, но в современной политической ситуации хранение средств в долларах необходимо пересмотреть это мнение. «Пока есть опасность блокировки этих счетов со стороны недружественных стран, или возврата денег по ним в рублевом исчислении по невыгодному курсу, рассматривать их как надежный источник дохода не стоит», — посоветовала Наталья Казанцева.

— Ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических и политических исследований ГУУ Олег Тимофеев оценивает курсы китайского языка в Москве. «Вряд ли стоит всерьез рассматривать «бюджетные» предложения расплодившихся в последнее время курсов, готовых обучать китайскому языку буквально в каждой подворотне. В большинстве случаев их цель — лишь заработать быстрые и легкие деньги», – предостерегает эксперт. «Китайский язык обладает настолько специфической фонетикой, системой словообразования, грамматикой и письменностью, что для переучивания потребуется вдвое больше времени и усилий, в том числе и финансовых».

— Директор Центра укрепления межнациональной дружбы и гражданственности ГУУ Кантемир Хуртаев принял участие в семинаре-совещании на тему «Информационная и духовная безопасность российской молодежи», где рассказал об общероссийской гражданской идентичности, государственной национальной политике и клубах межнациональной дружбы, а также отметил, что государство постепенно восстанавливает институты социализации, разрушенные в 90-е.

Кроме того, много интересного можно узнать и на канале ГУУ в «Дзен». Например, об опасностях подключения к бесплатному Wi-Fi или о том, как избежать состояния апатии. Конечно же там сейчас много полезной информации для абитуриентов, которые рассматривают возможность поступления в Государственный университет управления.

Желаем всем выпускникам хорошо отметить окончание университета и просим их не забывать о нас и о нашем дайджесте, ведь #ГУУговорит на важные для всей страны и мира темы.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI