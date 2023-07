ГУУ под надёжной защитой

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 июля 2023 года в Государственном университете управления открылся новый, высокотехнологичный ситуационный центр службы безопасности.

На открытии центра присутствовали ректор ГУУ Владимир Строев и директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Толмачев.

Ситуационный центр стал сердцем всей системы безопасности университета. Он оборудован по последнему слову техники. Это первая подобная система охраны, стоящая на страже безопасности в московских вузах. «Система контролирует более 500 камер на территории ГУУ. Кроме визуального контроля ведётся также аудиозапись на основных контрольных точках, — рассказал ректор ГУУ Владимир Строев. – Ситуационный центр оборудован внешней голосовой связью и голосовыми модулями с дубляжом на английском языке для иностранных студентов. Вопросы безопасности наших учащихся всегда являлись для нас одними из приоритетных, наша служба безопасности регулярно проводит учения и теперь добавился еще такой инструмент обеспечения охраны». Сотрудники службы безопасности рассказали Андрею Толмачеву, что на территории ГУУ в дневное время постоянно дежурит более 20 сотрудников охраны. Учения показывают, что в случае экстренной ситуации службы быстрого реагирования прибывают в университет в течение 5-7 минут.

Директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки отметил, что сегодня особо опасны агрессивно настроенные вооружённые одиночки и нужно уделять особое внимание методам противостояния подобным субъектам. Он посоветовал встроить в систему видеонаблюдения нейросеть, которая позволяет распознавать потенциально опасных личностей, а также записать голосовые модули, отвечающие различным экстренным ситуациям. К примеру, на случай пожара модуль будет просить покинуть здание, но на случай вторжения вооружённого агрессора наоборот даст указание запереться в кабинетах до особого распоряжения. В сентябре 2021 года при нападении на Пермский государственный университет большая часть жертв, к сожалению, пострадала именно в коридорах при попытке убежать, а также выпрыгнуть из окон. Подобные случаи нужно предотвратить.

Руководство вуза пообещало внести рекомендации Андрея Толмачева в нормативные документы, которые как раз готовятся к отправке в Министерство, и выделить средства на их реализацию.

Надеемся, что сотрудникам и студентам ГУУ не придётся убеждаться в эффективности новой системы охраны на практике, но всё же напоминаем, что в случае экстренной ситуации нужно чётко следовать всем указаниям службы охраны и строго соблюдать её рекомендации.

