Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

июля 2023 г. в ВТО участники переговоров по проекту Соглашения об упрощении инвестиций в целях развития (СУПИР) заявили о завершении субстантивной переговорной работы по тексту данного Соглашения. В настоящее время данная инициативная группа насчитывает 112 членов Организации, включая Россию, а также КНР, Бразилию, Индонезию, Таджикитсан, Казахстан и Киргизию. Переговоры длились около трех лет.

Проект документа предусматривает создание понятных и универсальных подходов к предоставлению информации инвесторам о действующих регулятивных нормах и к базовым принципам разрешительных процедур, упрощающих процесс инвестирования. Кроме того, Соглашение предусматривает создание многосторонней площадки для обсуждения и продвижения лучших национальных практик в сфере упрощения инвестиций. Для этого планируется учредить специальный Комитет ВТО по упрощению инвестиций.

Гендиректор ВТО Н.Оконджо-Ивеала приветствовала завершение переговоров, отметив, что «СУПИР – это знаковое для укрепления многосторонней торговой системы Соглашение, направленное на вовлечение развивающихся и наименее развитых стран – членов ВТО в глобальные инвестиционные потоки». В Соглашение включены положения о специальном и дифференцированном режиме для развивающихся и наименее развитых стран, а также создание фонда помощи по аналогии с существующим в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.

Важно отметить, что СУПИР не будет регулировать вопросы доступа на рынок, государственных закупок, защиты капиталовложений и урегулирования споров между инвесторами и государством. Также из охвата соглашения выведены существующие двусторонние и многосторонние договоренности в сфере инвестиций, действующие между членами ВТО.

На следующей стадии планируется провести юридическую выверку текста. Кроме того, необходимо определить механизм инкорпорирования нового Соглашения в многостороннюю правовую систему ВТО, что предполагает консенсусное решение всех членов Организации, в т.ч. тех, кто не принимал участие в переговорах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI