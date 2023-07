«Великие» из Политеха покорили Камчатку

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 июля в Петропавловске-Камчатском состоялся финал Всероссийского кейс-чемпионата по государственному и муниципальному управлению-2023. В нём участвовали пять команд — победителей отборочного этапа, прошедшего в апреле, среди которых — команда «Великие» из Политехнического университета. И наши ребята стали победителями!

Всероссийский кейс-чемпионат по государственному и муниципальному управлению проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В 2023 году в нём приняли участие более 900 студентов из 67 вузов 40 регионов России. Партнёром кейс-чемпионата стало Правительство Камчатского края. На отборочном этапе студенты решали кейс, посвящённый реализации программы «Пушкинская карта». В число пяти победителей вошли и студенты Политеха — магистранты направления «Государственное и муниципальное управление». Павел Корнев, Григорий Кулькаев, Наталья Мозалёва, Алексей Наумкин и Юлия Пухова получили главный приз — право на участие в научно-исследовательской экспедиции в Камчатский край.

Наши ребята отправились на Камчатку, где продолжили работать над решением кейса, которое пригодилось бы для развития региона. Но, кроме этого, политехников ждали экскурсии, приёмы в Правительстве края, музеи и театры, походы в горы и даже серфинг в Тихом океане.

Представленное командой решение кейса заслужило высокие оценки экспертов, и команда «Великие» стала обладателем дипломов победителя кейс-чемпионата-2023!

«Ребята сделали мощную заявку на победу ещё в отборочном этапе и не сбавили темп в финале, даже несмотря на то, что не смогли поехать полным составом, — рассказала куратор команды, руководитель направления „Государственное и муниципальное управление“ Марина Иванова. — Никаких сомнений в том, что наши студенты способны соревноваться на высочайшем уровне и предлагать современные, нестандартные и обоснованные решения управленческих задач, у меня нет. Искренне поздравляем ребят и гордимся ими! Хочется отметить замечательный формат проведения соревнования, в котором университет-организатор взаимодействует с региональными властями, приближая кейс к реальным условиям, а участники получают прекрасную возможность побывать в настоящей экспедиции».

