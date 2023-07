Банк России совершенствует регулирование валютного и рыночного рисков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Сохранена исходная цель регулирования — обеспечить более высокую устойчивость кредитных организаций к рыночным рискам. В первую очередь это касается ограничения валютного риска, в том числе балансового, и предотвращения фиктивного хеджирования позиций.

Новый лимит балансовой валютной позиции (вводится дополнительно к существующим лимитам ОВП) установлен на менее консервативном уровне — повышен с 20 до 50%.

Основные изменения относительно первых версий проектов затронули также порядок определения сделок, неприемлемых для хеджирования рисков. Они позволяют оптимизировать операционную нагрузку на банки при оценке контрагентов и сделок и при этом обеспечивают риск-чувствительность такой оценки.

Вступление в силу нового регулирования планируется с 1 апреля 2024 года.

Фото на превью: kosmos111 / shutterstock

