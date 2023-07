06.07.2023 Rząd planuje uruchomienie specjalnego programu wsparcia inwestycji lokalnych w regionie, gdzie będą realizowane Strategiczne projekty energetyczne takie jak budowa elektrowni jądrowej czy farmy wiatrowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd planuje uruchomienie specjalnego programu wsparcia inwestycji lokalnych w regionie, gdzie będą realizowane Strategiczne projekty energetyczne takie jak budowa elektrowni jądrowej czy farmy wiatrowe06.07.2023

Rząd planuje uruchomienie na jesieni b.r. na Pomorzu specjalnego programu wsparcia samorządów w związku z realizacją w tym regionie Strategicznych inwestycji energetycznych takich jak elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem zasad tego programu w dniu 6 lipca w Wejherowie ogłosiła Anna Łukaszewska – Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rządowe wsparcie ma zapewnić regionowi zrównoważony rozwój zakładając przede wszystkim poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych i publicznej opieki zdrowotnej. Działania i inwestycje, które zostaną objęte programem mają na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów w trakcie oraz po realizacji Strategicznych inwestycji.

– Zaplanowane w perspektywie kilku lat projekty energetyczne sprawią, że region Pomorza będzie jeszcze nowocześniejszym i bardziej rozwiniętym regionem w Polsce. Wraz z powstaniem nowych mocy wytwórczych powstaną tysiące miejsc pracy, a lokalne sektory przemysłu i usług otrzymają potężny impuls rozwojowy. Rząd RP ma świadomość, że wraz z realizacją tych wieloletnich Strategicznych projektów równolegle powinna być rozbudowywana i dostosowywana infrastruktura lokalna dla mieszkańców, dlatego odpowiednio wcześnie przygotowuje program wsparcia inwestycji w tym regionie. Na program ten będą się składać skoordynowane działania inwestorów, samorządów oraz Państwa. Chcemy by zachodzące zmiany w jak największym stopniu przyczyniały się do poprawy jakości życia i pozytywnie oddziaływały na rzecz wszystkich lokalnych społeczności w regionie. – powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W spotkaniu, podczas którego ogłoszono główne założenia programu wzięli udział m.in. Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, przedstawiciele spółek energetycznych realizujących inwestycje na Pomorzu oraz przedstawiciele władz starostw i gmin, które wcześniej podpisały porozumienie ws. współpracy związanej z przygotowaniem i budową elektrowni jądrowej na Pomorzu.

