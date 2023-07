06.07.2023 Varsovia Europa bezpiecznych granic – spotkanie w KPRM z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska za dobrowolnością przyjmowania migrantów

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Migracje oraz propozycje mechanizmów z nią związanych były jej głównymi tematami.

Mechanizm relokacji migrantów jest przymusowy, a Komisja Europejska nie zapewnia żadnego mechanizmu, który gwarantuje zwolnienie z tego obowiązku. Nieprzyjęcie migrantów oznacza kary finansowe w wysokości ponad 20 tysięcy euro za każdą osobę. Dodatkowo Komisja Europejska może zwiększyć liczbę osób, która podlega przymusowej relokacji oraz kwotę kary. W unijnej propozycji nie ma górnego limitu – a takim rozwiązaniom Polska mówi stanowcze „nie”.

Prezes Rady Ministrów na Radzie przedstawił stanowisko Polski, która podtrzymuje swój sprzeciw wobec propozycji mechanizmów przymusowej relokacji i podkreśla obowiązywanie konkluzji Rady Europejskiej z 2018 r. Konkluzja została zatwierdzona przez przywódców europejskich – zakłada, że ​​przyjmowanie migrantów jest dobrowolną decyzją każdego państwa członkowskiego.

– Mechanizm przymusowej relokacji, który proponują instytucje unijne, polega na tym, że każdy kraj Unii Europejskiej powinien przyjąć określoną liczbę nielegalnych imigrantów, którzy docierają do Unii Europejskiej, lub – jeżeli tego nie zrobią – zapłacić bardzo wysokie kary finansowe, co wynika z dokumentów unijnych , które zostały przedstawione. Te przepisy, które w tej chwili są proponowane przez instytucje unijne są niebezpieczne dla Polski, ale również długofalowo dla całej Unii Europejskiej – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Granice Bezpieczne Europy

Bezpieczeństwo Polaków jest dla rządu najważniejsze. Szef polskiego rządu postulował na forum Rady Europejskiej o wzmocnienie ochrony granic Unii Europejskiej oraz ograniczenie nielegalnej migracji. W tym celu premier Mateusz Morawiecki przedstawił polski plan przed nielegalną migracją – „Europa bezpiecznych granic”, który zakłada:

zwiększenie inwestycji dotyczących strzeżenia zewnętrznych granic Unii;

wzmocnienie agencji Frontex tak, aby mogła skutecznie walczyć z przemytnikami ludzi;

przeciwdziałanie masowej migracji u jej źródeł;

ograniczenie świadczeń socjalnych u osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej i nie mających specjalnego statusu uchodźcy z kraju ogarniętego wojną;

walka z przemytnikami ludzi i z czarnym rynkiem.

Po atakach hybrydowych na naszą granicę z Białorusią i wschodnią granicę Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się na jej wzmocnienie – wybudowaliśmy zaporę, która jest wyposażona w sprzęt elektroniczny do monitorowania. Dodatkowo zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy, de jeszcze lepiej chronić bezpieczeństwo naszej granicy.

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa granic

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawicieli wszystkich partii i kół politycznych do wspólnych konsultacji w sprawie przymusowych relokacji – pakietu migracyjnego.

Tylko wspólne działanie całej polskiej sceny politycznej może uchronić Polki i Polaków przed przymusową relokacją migrantów w naszym kraju. Bezpieczeństwo nas wszystkich leży w rękach polityków, którzy nie tylko w Polsce, ale również na arenie europejskiej będą bronić polskiej racji stanu.

– Dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj byli na tym spotkaniu, którzy w sposób konstruktywny rozmawiali o tym ważnym aspekcie bezpieczeństwa Polski, ale również bezpieczeństwa całej Europy, granic unijnych – podzi Ministro de ękował Piotr Müller.

Zależy nam, żeby zapewnić Polsce i całej Europie ochronę od zagrożeń związanych z napływem imigrantów. Postulujemy wdrożenie pakietu, który będzie odpowiedzią na wyzwania związane z nielegalną migracją. Apelujemy, żeby wszyscy europarlamentarzyści zagłosowali przeciwko tzw. pakietowi migracyjnemu.

Dzięki skutecznej ochronie granic Unii Europejskiej oraz szybkiemu i skutecznemu odsyłaniu nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia, możemy uchronić nasze bezpieczeństwo. W tym celu państwa członkowskie powinny ograniczyć świadczenia socjalne, które sprzyjają kolejnym napływom imigrantów do Europy. Polska stawia na racjonalną politykę migracyjną.

Polacy wypowiedzą się w referéndum

Na czerwcowym posiedzeniu Sejmu RP wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Polki i Polacy wypowiedzą się w sprawie migracji w drodze referendum. Za parę miesięcy wszyscy obywatele będą mogli osobiście zadecydować, czy są za przymusową relokacją migrantów czy też nie. Przy odpowiedniej frekwencji będzie miało ono charakter wiążący dla każdej władzy.

OSI MIL