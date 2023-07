Студенты побывали на стройплощадке группы «Самолёт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты СПбГАСУ 30 июня побывали на строительстве квартала «Живи! В Рыбацком», который сооружает в Санкт-Петербурге группа компаний «Самолёт». Экскурсия была организована в рамках ознакомительной практики для студентов второго курса факультета экономики и управления (направление подготовки «Менеджмент»).

Руководитель проекта «Живи! В Рыбацком» Денис Алексеев и менеджер дирекции по продажам ГК «Самолёт» Игорь Куриш показали обучающимся строящиеся дома пятой очереди, здания общеобразовательной школы и детского сада, бассейна при них.

Студенты познакомились с ходом сварочных и отделочных работ, прокладкой инженерных сетей, больше узнали о функционале сотрудников на объектах. Представители компании рассказали о практических навыках, которые необходимо совершенствовать для успешной карьеры в данной области.

«Организуя подобные экскурсии, мы даём возможность будущим специалистам узнать всю специфику работ непосредственно на строительных площадках. Посредством экскурсии выстраиваем со студентами прямой продуктивный диалог, который позволяет нам понять уровень их знаний, желаемые достижения в профессиональной деятельности и рассказать о возможностях, которые открывает молодым специалистам наша компания. Перспективных выпускников принимаем сначала на практику, а затем на работу. В ближайших планах компании – провести аналогичные экскурсии и на другие наши объекты», – отметила директор по внешним связям ГК «Самолёт» Яна Грозовская.

Доцент кафедры менеджмента в строительстве СПбГАСУ Александра Приходько считает такое сотрудничество необходимым и эффективным. «Экскурсия наглядно показала заинтересованность студентов в получении практических навыков, а группы “Самолёт” – в предоставлении им такой возможности и в совместной подготовке молодых специалистов», – подчеркнула она.

Студент Андрей Иванов отметил: «Я по-другому посмотрел на изучаемые дисциплины. Например, в рамках курсовой работы “Организация строительства” мы создавали генплан, а сегодня увидели, как это происходит на практике: нам рассказали обо всём цикле по организации рабочего процесса с точки зрения менеджмента».

Студентка Кристина Мухина уверена, что в ходе экскурсии удалось лучше «почувствовать» свою будущую профессию. «На лекциях мы в большей степени изучаем теорию, а сегодня коснулись практики. После неё создаётся более ясная картина деятельности, более чётко понимаешь собственные перспективы в ней. Экскурсия была максимально содержательной: мы впервые оказались на стройплощадке, и впечатлений много – здесь столько всего можно узнать. Придёт время, и мы будем руководить всеми этими процессами, а для этого нужно стать хорошими специалистами», – уверена она.

