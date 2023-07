Состоялось итоговое совещание по воспитательной работе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ 26 июня состоялось заключительное в 2022/2023 уч. году совещание заместителей деканов по воспитательной работе. В совещании, прошедшем под председательством проректора по молодёжной политике Ирины Луговской, приняли участие заместители деканов Игорь Иванов (архитектурный факультет), Марианна Шиманская (строительный факультет), Дарья Кулакова (ФИЭиГХ), Татьяна Мешечко (автомобильно-дорожный факультет), Александр Скидан (факультет экономики и управления), Оксана Карнаухова (ФСЭиПСТ), а также глава управления социальной и внеучебной работы со студентами Ирина Нурыева, директор ЦСДиТ «Кирпич» Ирина Деева, директор спортивного клуба Оксана Сафонова, начальник службы психологического сопровождения студентов Сергей Чернышев и председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев. Основным вопросом повестки стало подведение итогов внеучебной работы за год.

Заместители деканов обменялись мнениями по вопросам воспитательной работы со студенческой молодёжью, доложили о наиболее значимых мероприятиях, о работе кураторов академических групп.

В сфере культурно-творческой деятельности особо отмечены студенческие проекты «Вуз в лицах», «Связи», квиз «Не MOODLE опрос», праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, участие в 34-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2022» и Всероссийском конкурсе «Студенческая весна 2023». Коллективы ЦСДиТ «Кирпич» получили большое количество дипломов, благодарностей и сертификатов за успешное участие в фестивалях и конкурсах.

Спортсмены СПбГАСУ приняли участие в таких мероприятиях, как «Студенческая спортивная лига», «Лыжня России», в эстафетах, посвящённых Великой Победе, в Днях здоровья, в забеге «Экиден» на 42 км 195 м, сдавали нормы ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, выступали на всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, неоднократно занимая призовые места.

Студенческий совет СПбГАСУ в течение года успешно реализовывал такие проекты, как «Адаптеры», «OFS» («Open For Studets»), «GASU Career Club», «ЭкоТуса», «Кассета». Студенты активно участвовали в различных акциях, форумах, фестивалях разного уровня.

Слова благодарности были высказаны в адрес службы психологического сопровождения студентов, которая успешно справилась с многочисленными запросами обучающихся на индивидуальные и групповые консультации, оперативно решала вопросы их социального взаимодействия.

