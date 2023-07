Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка «РОССИЯ» до уровня АА- (RU) Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг АО «АБ «РОССИЯ» до уровня АА- (RU) с прогнозом «стабильный». Аналитики отмечают, что повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала до адекватной при сохранении устойчивого бизнес-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает наличие устойчивых конкурентных преимуществ Банка. Устойчивая оценка бизнес-профиля Банка «РОССИЯ», по мнению агентства, отражает его сильные позиции в банковской системе России. В комментарии к рейтингу подчеркивается, что Банк входит в число двадцати крупнейших по капиталу российских кредитных организаций. Стратегия Банка предполагает органический рост кредитования и активов в уже существующих направлениях бизнеса, отмечают эксперты. Также агентство отметило хорошее качество и диверсификацию портфеля ценных бумаг, что обусловлено в том числе применяемым консервативным подходом. Повышение оценки достаточности капитала до адекватной обусловлено стабильным поддержанием норматива достаточности основного капитала Банка (Н1.2) на комфортном уровне, а также сохранением прибыльности деятельности. Показатели операционной эффективности, рассчитываемые за последние три года, остаются на среднем уровне по группе сопоставимых банков. Факторы фондирования и ликвидности Банка признаны экспертами адекватными с учетом профицита по краткосрочным позициям и достаточным запасом покрытия по долгосрочным обязательствам. Прогноз «Стабильный» предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев, добавляют аналитики агентства.

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI