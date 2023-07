Практика в Гострудинспекции Санкт-Петербурга: новый формат

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Политеха успешно завершили практику нового формата в Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге (ГИТ).

Несколько месяцев сотрудники Гострудинспекции и Политеха разрабатывали модифицированную концепцию практики и готовили переход на обновлённый формат. Трансформация формата практики направлена на максимально эффективное достижение новых целей, стоящих перед инспекцией, университетом и студентами. Основной задачей является не просто знакомство учащихся с трудовыми процессами, но и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов в выбранном направлении, увеличение их значимости на рынке труда и всесторонняя поддержка со стороны ГИТ.

Обновленная практика длилась 10 дней, в каждый из которых проходили обучающие мероприятия. Будущие специалисты защиты прав работников прослушали тренинги и лекции, проходившие в аудиториях Точки Кипения Политеха. Новая программа включала такие дисциплины, как правила делового этикета, азы трудовых правоотношений, права и обязанности работников и работодателей, правила оформления трудовых отношений. Тренерами выступили сами студенты, прошедшие предварительную подготовку в Гострудинспекции.

Практиканты посетили крупнейшие предприятия города и приняли участие в рассмотрении обращений граждан. Инновационный формат практики позволил политехникам по-настоящему погрузиться в работу инспектора труда. Студенты изучили виды несчастных случаев, порядок их расследования, обязанности работодателя и Инспекции труда при возникновении несчастного случая на производстве. Экскурсии и тематические деловые игры, подготовленные инспекторами-наставниками, сделали обучение более живым и эмоциональным.

Когда половина пути осталась позади, студенты и наставники собрались за круглым столом, где каждый смог высказать свои впечатления о деятельности надзорного органа, замечания и предложения по улучшению его работы.

Интенсивная, плодотворная и непохожая на все другие, практика в Государственной инспекции труда завершилась встречей, в которой приняли участие руководитель ГИТ Игорь Беляев, проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина, начальник отдела развития карьеры СПбПУ Владимир Соколовский, заместитель руководителя ГИТ Денис Смирнов, заведующая сектором организации практики студентов СПбПУ Юлия Чижевская и студенты, проходившие практику в новом формате. Больше половины учащихся выразили желание работать в Государственной инспекции. Их трудоустроят в ближайшее время.

В дальнейшем проект распространится на студентов и других вузов Санкт-Петербурга. Такой подход даст дополнительную возможность инспекции, университетам, студентам и предприятиям находиться в едином информационном пространстве и поле деятельности.

