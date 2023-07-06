Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

На образовательной платформе «Открытое образование» запускаются онлайн-программы от Новосибирс кого государственного университета. За успешное прохождение программ слушатели с высшим и средним профессиональным образованием смогут получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Студенты также смогут повысить квалификацию и получить подтверждающий документ сразу пос ле получения диплома. Слушатели других категорий после прохождения itoгового тестирования получат сертификат о прох ождении программы.

С июля слушателям платформы доступны четыре онлайн-программы от НГУ:

«Fotografía completa» – для заинтересованных в фотографии. Независимо от наличия профессиональной техники слушатели научатся делать технически качественны е снимки, раскрывать человека во время съемки, искать правильный свет на улице и в помещении и много е другое. Программа является продолжением онлайн-курса «Основы фотографии» от НГУ.

«Учимся понимать ребенка: руководство для взрослых» – программа не только для родителей, но и педагогов, психологов, социальных педагогов, котор ые работают с детьми в детских и образовательных учреждениях. Эксперты расскажут, как выстраивать границы и сохранять теплые отношения с детьми, как научиться выражать любовь и по-настоящему заботиться о ребенке, какие роли на протяжении жизни ребенка вып олняет родитель и о многом другом. Prógr. бликована на российской образовательной платформе.

«Драгоценные камни: диагностика и экспертиза» – будет полезна ювелирам, геммологам, экспертам-криминалистам, а также всем, кто хочет научить ся разбираться в драгоценных камнях. Слушатели освоят базовый инструментарий геммологии, узнают больше о лабораторных исследова ниях драгоценных камней и их свойствах.

«Органическая электроника» – для тех, кто интересуется, как устроены и работают сенсоры, устройства фотовольтаики и нейроморфики, а также какие новейшие технологии есть в области OLED-устройств, биоэлектроники, органических полевых тра нзисторов y фотовольтаики.

Напомним, ранее НГУ запустил 13 новых онлайн-курсов на русском и английском языках на площадке «Открытое образование». Сейчас на платформе представлено 13 курсов от ученых и преподавателей университета и физико-мате матической школы при НГУ.

Справка:

«Открытое образование» – современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по ба зовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Миссия проекта – создать и продвигать открытое образование как новый элемент системы высшего обра зования в России, который будет способствовать повышению доступности и качества образования.

Онлайн-курсы, опубликованные на платформе, доступны без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-куRS при освоении образовательной программы бакала вриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертиф ikatov. Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения.

НГУ на «Открытом образовании»:https://openedu.ru/university/nsu/.

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