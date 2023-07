Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕПРАВОМЕРНО.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, И ДЕРЖАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО С НИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ИМЕЮТ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ СЛЕДУЕТ СОВЕРШИТЬ, ИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОВЕТНИКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАНЫ СВОЕВРЕМЕННО И В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ПЕРЕДАЧУ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

Если вы недавно продали или иным образом передали весь свой пакет(ы) Облигаций, упомянутых ниже, вы должны немедленно направить данное объявление покупателю или получателю или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю.

6 июля 2023 г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

(далее – «БАНК»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 7,121 процента со сроком погашения в 2024 г. (ISINs: XS1964558339; US12504PAG54) выпущенных CBOM Finance p.l.c (далее “Эмитент”) исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку, U.S.$ 217,270,000 из которых в настоящее время не погашены (the “Облигации”)

29 мая 2023 года Банк объявил о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в меморандуме о получении согласия от 29 мая 2023 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, данные им в Меморандуме о получении согласия.

Банк настоящим объявляет, что на отложенном собрании, состоявшемся в 13:00 (по лондонскому времени) 6 июля 2023 года в связи с Получением согласия, Внеочередная резолюция в отношении Облигаций была должным образом принята и вступила в силу.

Вопросы и запросы в связи с Получением согласия следует направлять в Банк:

Адресс: Российская Федерация, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1

Эл. почта: capital_markets@mkb.ru

Телефон: +7 495 797-42-22 доб. 3951

Веб-сайт: http://ir.mkb.ru/

Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Эмитент, Банк, Доверительный управляющий и Информационный и табуляционный агент требуют от лиц, в чье распоряжение попадает данное объявление, проинформировать себя о любых таких ограничениях и соблюдать их.

Настоящее объявление следует читать вместе с Меморандумом о получении согласия. Данное объявление и Меморандум о получении согласия содержат важную информацию, которую следует внимательно прочитать. Если у любого Держателя облигаций есть сомнения относительно действий, которые ему следует предпринять, или он не уверен в последствиях принятия Внеочередной резолюции, рекомендуется, чтобы такой Держатель облигаций незамедлительно обратился за собственной финансовой консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к своему биржевому брокеру, управляющему банком, юристу, бухгалтеру или другому независимому финансовому или юридическому консультанту.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI