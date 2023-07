Команды из ГУУ успешно выступили на Кубке Молодёжи Москвы по КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management

2 июля 2023 года в парке «Ходынское поле» прошел Кубок Молодежи Москвы по КВН, в котором успешно выступили две команды из Государственного университета управления.

На кубке сыграли 16 лучших команд из вузов Москвы и Московской области: ГУУ, МПГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, МГТУ им. Баумана и других. Всего в игре приняли участие более 250 молодых квнщиков. Также на одну сцену с участниками кубка вышли гости из Высшей лиги Международного союза КВН: финалисты сезона-2022 «Ровеньки» (Орёл) и чемпионы сезона-2022 «Доктор Хаусс» (Могилёв).

Выступления команд оценили члены жюри, среди которых известные квнщики из Высшей лиги МС КВН, а также депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов. Ведущим кубка стал Алексей Шальнов — чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды «Имени меня».

При подготовке к кубку с командами работали опытные редакторы МС КВН. В ходе совместной работы коллективы подготовили номера, прошли редактуры и репетиции с режиссерами-постановщикам. На игре команды много шутили про столицу и жаркое московское лето, пели песни современных исполнителей и поднимали интересующие их темы студенческой жизни и будущего КВН.

По итогам игры 3 место заняла команда КВН «Синглплеер», ГУУ, Москва.

Приз зрительских симпатий получила команда КВН «14/35», ГУУ, Москва. Победитель в этой номинации определялся посредством голосования в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Молодежи Москвы прошел в рамках фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего», который состоялся 1 и 2 июля в парке «Ходынское поле». Все площадки были объединены общими темами: спортивными интересами, добрыми делами, возможностями и карьерой. Участники смогли посетить шесть спортивных площадок и встретить более 200 экспертов и лекторов, которые помогли им выбрать жизненный путь.

Кубок Молодежи Москвы проводится при поддержке Проектного офиса «Молодежь Москвы» Комитета общественных связей и молодежной политики города Москва.

