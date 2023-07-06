Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» получили награды

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В Москве прошла церемония награждения золотых медалистов VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 145 участников олимпиады получили награды высшей категории, в том числе шестеро студентов Политеха. В медальном зачёте наш университет занял первое место в Северо-Западном федеральном округе. Политехники завоевали 28 медалей: 6 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.
В торжественной церемонии награждения приняли участие представители крупнейших российских компаний, университетов и органов власти.
Я убежден, что способность не бояться вызовов, которые бросает или открывает перед вами жизнь, и способность принимать эти вызовы — это уже победа, которая много говорит о каждом из вас. Пусть она останется с вами и всегда будет точкой опоры, благодаря которой вы будете понимать, что для вас нет ничего невозможного!, — отметил в видеообращении первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
В шестом сезоне состязания олимпиады прошли по 73 направлениям, охватывающим широкий круг областей — технических, гуманитарных, естественно-научных и др. Политех организовал четыре направления: «Индустрия питания», «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Торговое дело». В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников. Из них 145 — золотые медалисты, 181 — серебряные, 242 — бронзовые, а также 1264 победителя и 2106 призеров.
Абсолютно убеждён, что высокая награда важнейшей в стране олимпиады — это признание таланта, упорства, знаний каждого из медалистов. Дорогие ребята, впереди вас ждет ещё много испытаний. Сегодня трудные времена, наша Отчизна сталкивается с серьезными вызовами. Уверен, что вы достойно с ними справитесь! Вы будущие генеральные конструкторы, руководители предприятий, инженеры, врачи… Вне зависимости от выбранной вами профессии помните, что ваш долг трудиться так, чтобы вами гордилось ваше Отечество!, — поздравил молодых политехников ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.
Дипломанты «Я — профессионал» получат призы, среди которых — льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.
Олимпиада «Я — профессионал» — это отличный карьерный лифт для студентов. Ребята учатся решать сложные задачи в сжатые сроки, знакомятся с единомышленниками по всей стране, посещают интереснейшие образовательные мероприятия — форумы, конференции, встречи с ведущими российскими экспертами. Всё это позволяет молодому специалисту погрузиться в профессиональную среду и чётче определить вектор развития своей карьеры. А для вуза это прекрасная возможность познакомить абитуриентов со своими образовательными и научными возможностями, — считает советник при ректорате, куратор олимпиады в Политехе Виталий Дробчик.
Олимпиада «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».
Список медалистов Петербургского Политеха:
золотые медалисты:
- Абубакиров Александр Янович (Электроэнергетика)
- Бакаева Дарья Андреевна (Реклама и связи с общественностью)
- Вознюк Полина Витальевна (Индустрия питания)
- Клиновицкий Андрей Дмитриевич (Робототехника)
- Кузнецов Никита Иванович (Машиностроение)
- Некрасова Елизавета Олеговна (Торговое дело)
серебряные медалисты:
- Деркачук Мария Глебовна (Машиностроение)
- Емельянов Александр Андреевич (Автомобилестроение)
- Ефимова Екатерина Сергеевна (Индустрия питания)
- Коваленко Денис Александрович (Машиностроение)
- Кузнецова Евгения Романовна (Машиностроение)
- Рязанов Роман Андреевич (Электроэнергетика)
- Таптин Дмитрий Денисович (Транспорт)
- Чамара Никита Денисович (Автомобилестроение)
- Шамшин Максим Алексеевич (Индустрия питания)
бронзовые медалисты:
- Арчелков Арсений Борисович (Электроника, радиотехника и системы связи)
- Бирюкова Дарья Андреевна (Транспорт)
- Виноградова Екатерина Владимировна (Экономическая безопасность)
- Колганова Анна Викторовна (Индустрия питания)
- Кудрявцев Вадим Сергеевич (Строительство)
- Кузенко Максим Дмитриевич (Машиностроение)
- Кузнецов Никита Иванович (Автомобилестроение)
- Попова Полина Дмитриевна (Индустрия питания)
- Рыбина Лада Дмитриевна (Машиностроение)
- Углунц Тигран Владимирович (Материаловедение и технологии материалов)
- Флоринский Андрей Александрович (Электроэнергетика)
- Шарипов Данил Динисламович (Ядерные физика и технологии)
- Чамара Никита Денисович (Машиностроение)
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