Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» получили награды

В Москве прошла церемония награждения золотых медалистов VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 145 участников олимпиады получили награды высшей категории, в том числе шестеро студентов Политеха. В медальном зачёте наш университет занял первое место в Северо-Западном федеральном округе. Политехники завоевали 28 медалей: 6 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

В торжественной церемонии награждения приняли участие представители крупнейших российских компаний, университетов и органов власти. Я убежден, что способность не бояться вызовов, которые бросает или открывает перед вами жизнь, и способность принимать эти вызовы — это уже победа, которая много говорит о каждом из вас. Пусть она останется с вами и всегда будет точкой опоры, благодаря которой вы будете понимать, что для вас нет ничего невозможного! , — отметил в видеообращении первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

В шестом сезоне состязания олимпиады прошли по 73 направлениям, охватывающим широкий круг областей — технических, гуманитарных, естественно-научных и др. Политех организовал четыре направления: «Индустрия питания», «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Торговое дело». В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников. Из них 145 — золотые медалисты, 181 — серебряные, 242 — бронзовые, а также 1264 победителя и 2106 призеров.

Абсолютно убеждён, что высокая награда важнейшей в стране олимпиады — это признание таланта, упорства, знаний каждого из медалистов. Дорогие ребята, впереди вас ждет ещё много испытаний. Сегодня трудные времена, наша Отчизна сталкивается с серьезными вызовами. Уверен, что вы достойно с ними справитесь! Вы будущие генеральные конструкторы, руководители предприятий, инженеры, врачи… Вне зависимости от выбранной вами профессии помните, что ваш долг трудиться так, чтобы вами гордилось ваше Отечество! , — поздравил молодых политехников ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Дипломанты «Я — профессионал» получат призы, среди которых — льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» — это отличный карьерный лифт для студентов. Ребята учатся решать сложные задачи в сжатые сроки, знакомятся с единомышленниками по всей стране, посещают интереснейшие образовательные мероприятия — форумы, конференции, встречи с ведущими российскими экспертами. Всё это позволяет молодому специалисту погрузиться в профессиональную среду и чётче определить вектор развития своей карьеры. А для вуза это прекрасная возможность познакомить абитуриентов со своими образовательными и научными возможностями , — считает советник при ректорате, куратор олимпиады в Политехе Виталий Дробчик.

Олимпиада «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

Список медалистов Петербургского Политеха:

золотые медалисты:

Абубакиров Александр Янович (Электроэнергетика) Бакаева Дарья Андреевна (Реклама и связи с общественностью) Вознюк Полина Витальевна (Индустрия питания) Клиновицкий Андрей Дмитриевич (Робототехника) Кузнецов Никита Иванович (Машиностроение) Некрасова Елизавета Олеговна (Торговое дело)

серебряные медалисты:

Деркачук Мария Глебовна (Машиностроение) Емельянов Александр Андреевич (Автомобилестроение) Ефимова Екатерина Сергеевна (Индустрия питания) Коваленко Денис Александрович (Машиностроение) Кузнецова Евгения Романовна (Машиностроение) Рязанов Роман Андреевич (Электроэнергетика) Таптин Дмитрий Денисович (Транспорт) Чамара Никита Денисович (Автомобилестроение) Шамшин Максим Алексеевич (Индустрия питания)

бронзовые медалисты:

Арчелков Арсений Борисович (Электроника, радиотехника и системы связи) Бирюкова Дарья Андреевна (Транспорт) Виноградова Екатерина Владимировна (Экономическая безопасность) Колганова Анна Викторовна (Индустрия питания) Кудрявцев Вадим Сергеевич (Строительство) Кузенко Максим Дмитриевич (Машиностроение) Кузнецов Никита Иванович (Автомобилестроение) Попова Полина Дмитриевна (Индустрия питания) Рыбина Лада Дмитриевна (Машиностроение) Углунц Тигран Владимирович (Материаловедение и технологии материалов) Флоринский Андрей Александрович (Электроэнергетика) Шарипов Данил Динисламович (Ядерные физика и технологии) Чамара Никита Денисович (Машиностроение)

