Здания первой очереди готовы почти на треть: текущий статус строительства кампуса мирового уровня НГУ

Новосибирский государственный университет

По данным на 5 июля, объекты первой очереди строительства кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета, ведущегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты», готовы практически на треть. Так, техническая готовность Учебного центра СУНЦ НГУ – 36 %, Досугового центра СУНЦ НГУ – 32%, двух блоков Комплекса студенческих общежитий на 690 мест – 32 % и 31 %, соответственно.

Особенно ярко прогресс виден по некоторым видам работ. Например, по всем объектам кровельные работы преодолели отметку в 75 % готовности (а в Учебном центре физико-математической школы кровельные работы завершены на 99%). В Досуговом центре готовность лифтового оборудования находится на уровне 80 %. Также практически полностью готовы наружные сети: остались некоторые работы по монтажу ТП2. Корпус поточных аудиторий (II очередь) продолжает расти вверх. На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству вертикальных конструкций (стены и колонны) первого этажа, вертикальной гидроизоляции, устройству плиты перекрытия подземного и первого этажей. Продолжаются работы по обратной засыпке котлована (готовность 92%), устройству конструктива надземной части здания (28%), вертикальных конструкций 2 этажа (70%), стяжки пола подземного этажа (60%) и некоторые другие работы. На стройплощадке научной части второй очереди кампуса (где возводятся научно-исследовательский центр и учебно-научный центр ИМПЗ НГУ) стремится к завершению подготовительный этап: готовность временных дорог – 95 %, временного электроснабжения и водопровода – 37 %, бытового городка – 36 %. Котлованы объектов готовы на 42 % и 38 %, соответственно. Напомним, ранее был утвержден единый для всех строящихся кампусов стандарт оснащения. А ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук сообщил «Комсомольской правде», на каких трех научных направлениях удастся сделать фокусировку в связи с появлением новых научных и учебных корпусов. Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Идея о создании современного кампуса была впервые озвучена в Новосибирске в ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 5 марта 2021 года. Позднее Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Актуальный статус работ по возведению новых корпусов НГУ еженедельно публикуется в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте университета.

